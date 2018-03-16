На Монди СЛПК полным ходом идет модернизация ТЭЦ

Комбинат готовится к установке нового оборудования

В АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» продолжается крупномасштабная модернизация теплоэлектроцентрали, в частности идет подготовка к установке нового корьевого котла, паровой турбины и распределительного устройства.

Инвестиции в первый этап проекта, официальный запуск которого состоялся 25 мая 2017 года, составляют более восьми миллиардов рублей. Модернизация ТЭЦ – это самый крупный инвестиционный проект компании Mondi в Сыктывкаре после проекта STEP, реализованного в 2010 году.

ТЭЦ Монди СЛПК не только является ключевым объектом в инфраструктуре комбината, но и обеспечивает 17 процентов от потребности Республики Коми в электроэнергии, а также является единственным источником тепла и горячей воды для Эжвинского района Сыктывкара с населением около 60 тысяч человек.

– Проект модернизации ТЭЦ имеет стратегическое значение как для Монди СЛПК, так и для населения Эжвы и южных районов Коми, его основная цель – обеспечение стабильной и безопасной генерации энергии для предприятия и региона. Поэтому каждый этап проекта требует от всех участников особой ответственности, строгого соблюдения графика и требований промышленной безопасности. Мы ежемесячно подводим промежуточные итоги проекта и довольны его результатами, – рассказал генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер.

В 2017 году на строительной площадке демонтировано старое оборудование, залит фундамент под электрофильтр, выкопан котлован и залит фундамент будущего котла. К слову, заливка основной плиты фундамента нового корьевого котла шла непрерывно более полутора суток: для этого почти 320 бетоновозов доставили на площадку более 2 000 кубометров бетона.

В декабре прошлого года на Монди СЛПК прибыло первое оборудование – уникальный 84-тонный трансформатор, изготовленный фирмой Siemens по специальному заказу комбината на заводе в Воронеже. Его доставка по железной дороге заняла 18 дней. Новый повысительный, или трехобмоточный, трансформатор не имеет аналогов в регионе и соединит новое распределительное устройство ТЭЦ с высоковольтными сетями «Комиэнерго».

В настоящее время на площадке проекта модернизации ТЭЦ продолжается возведение мощного металлического каркаса для будущего котла и завершается заливка фундамента под паровую турбину и генератор. Сейчас в работах задействованы 120 человек, большая часть – это сотрудники подрядных организаций. Максимальное количество участников, вовлеченных в проект, составит 300 человек. Ввод нового оборудования в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

На правах рекламы