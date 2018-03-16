Сыктывкар борется с последствиями аномального снегопада

В Сыктывкаре за два дня выпало более 50 процентов месячной нормы осадков. Об этом со ссылкой на специалистов Коми ЦГМС сообщила пресс-служба столичной мэрии. По итогам 15 марта уровень выпадения осадков составил 70 процентов от месячной нормы.

За время аномального снегопада многие сыктывкарцы успели на себе испытать все неудобства, связанные с этим природным явлением: заваленные снегом дворы, непроезжие дороги, автомобильные пробки.

Уборку снега в Сыктывкаре обсудили в мэрии в ходе рабочей встречи с участием заместителя председателя правительства – министра энергетики, ЖКХ и тарифов Коми Константина Лазарева. Он отметил работу коммунальщиков по очистке главных улиц Сыктывкара, но попросил городских чиновников обратить особое внимание на дворы и тротуары, а также на закрепленные за торговыми организациями и банками территории, оказать содействие управляющим компаниям с арендой снегоуборочной техники.

По итогам рабочей встречи администрация города приняла решение обеспечить выдачу льготных талонов управляющим компаниям на бесплатное размещение убранного снега на полигоне. Факсограммы с требованием организовать уборку и вывозку снега на льготных условиях направлены в оперативном порядке в адрес управляющих компаний города. Выдача талонов для утилизации снежных масс на полигоне в местечке Дырнос управлением ЖКХ Сыктывкара организуется с 15 по 17 марта включительно. Предложение пользуется спросом: по состоянию на 16 марта выдано свыше 80 талонов на вывоз снега с дворовых территорий.

Как отметили в мэрии Сыктывкара, администрация города организует уборку дорог и тротуаров. В среду и четверг с улиц города ежедневно вывозилось по 4,5 кубометра снега при дневной норме в 3-3,2 кубометра. На улицах работают 135 единиц техники, уборка снега производится круглосуточно. В пресс-службе мэрии подчеркнули, что уборке снега мешают припаркованные автомобили, сотрудники администрации обратились к владельцам машин с просьбой убирать их на время вывоза снега.

В Главном управлении МЧС России по Коми сообщили, что в регионе не зафиксировано чрезвычайных ситуаций, связанных с обильными снегопадами.

По информации сотрудников регионального управления ГИБДД, в Сыктывкаре не наблюдается резкого увеличения количества аварий, хотя обстановка на некоторых участках дорог бывает сложной. При этом стражи дорожного порядка предупредили, что на следующей неделе прогнозируется повышение температуры днем до плюсовой при ночных заморозках – на дорогах возможен гололед, поэтому водителям надо быть особенно внимательными.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

По информации Коми ЦГМС, 16 марта зона осадков переместилась за Урал, снегопад на территории Коми завершился. За три дня в Удорском и Княжпогостском районе выпала месячная норма осадков, в южных районах – три четверти месячной нормы снега. В субботу и воскресенье на всей территории республики ожидается резкое похолодание – в южных районах в ночное время до минус 20 градусов и ниже, в северных до 30-35 градусов мороза.