Проверяющих ограничат законом

Законопроект о государственном муниципальном контроле, принятый в первом чтении в Госдуме, призван радикально изменить систему подходов к контрольно-надзорной деятельности. Об этом в ходе пресс-конференции 13 марта рассказала депутат российского парламента Ольга Савастьянова.

Парламентарий отметила, что во время выборной кампании не было ни одного коллектива, в котором люди бы не жаловались на систему контроля и отчетности. В своем мартовском послании президент страны также отметил, что проверки с выходом на предприятие или в организацию должны стать скорее исключением, чем правилом.

Эта проблема не терпит отлагательств. Более того, необходимо принципиально менять всю систему контрольно-надзорной деятельности, а не какие-то отдельные моменты. Потому что она, с одной стороны, затратна, с другой – неэффективна по результатам и наносит большой ущерб всей экономике страны. Непосильные размеры штрафов для бюджетных организаций – это по сути перекладывание денег из одного бюджетного кармана в другой.

Анализ Счетной палаты России, проведенный по результатам контрольных мероприятий, показал, что в 58 процентах проверяющими найдены какие-то нарушения. При этом только в трех процентах выявленные нарушения действительно могут причинить какой-то вред людям. Из этого следует вывод: большинство проверок проводится ради самой проверки.

Законопроект внесен в Госдуму в рамках всей реформы контрольно-надзорной деятельности. Работа по нему велась более трех лет. Он прошел нулевое чтение с широким участием экспертов, общественности и представителей субъектов. В ходе обсуждений высказаны более пятисот предложений, которые были учтены. Работу над законопроектом ведет комитет по контролю и регламенту, возглавляемый Ольгой Савастьяновой. Кроме того, шесть думских комитетов поддержали его и заявились на соисполнительство. В числе главных его задач – выстроить систему контрольно-надзорной деятельности в стране таким образом, чтобы основной ее целью было обеспечение безопасности граждан, качества товаров, продукции и услуг. Кроме того, необходимо радикально снизить нагрузку на бизнес и на организации.

С этой целью сейчас в стране формируется институт учета оценки и качества. Во главу угла контрольно-надзорной деятельности будет положен рискориентированный подход, который позволит оценивать, к какой зоне риска относится та или иная организация, какой ущерб или вред может быть нанесен тем или иным нарушением или несоответствием стандартам. В зависимости от этого и будут приниматься решения.

Отдельное внимание в законе уделяется профилактике. Если до сих пор система контроля оценивалась по принципу, сколько проверок проведено и сколько выписано штрафов, то новый закон предписывает уходить от репрессивных мер, а работу выстраивать так, чтобы предотвратить ущерб. С введением закона никто не будет спрашивать с проверяющих, сколько они проверили и сколько выписали штрафов. Главным критерием оценки работы проверяющих будут действия, направленные на предупреждение негативных последствий от деятельности организации. При этом совсем не обязательно выходить на проверки, потому что в законе будут исчерпывающе прописаны все виды контроля, мероприятия и требования. В том числе предусматриваются дистанционные формы контроля, потому что сейчас все отчетные документы есть в открытом доступе на сайтах организаций.

Еще одной особенностью этого закона должны стать открытость и прозрачность. Все результаты проверок должны публиковаться на сайте проверяющей организации.

– Когда законопроект принимали в первом чтении, мы также приняли постановление Госдумы, один из пунктов которого гласит, чтобы правительство вместе с комитетом проработали вопрос о том, все ли включенные в закон сферы там должны оставаться. К примеру, одна из таких сфер – правоохранительная система. За год мне поступило 517 обращений. Из этого числа на первом месте вопросы ЖКХ, а на втором – все, что связано с деятельностью правоохранительных органов. Сегодня нередки случаи, когда попал человек в эту машину и должен доказывать, что он не верблюд. Президент говорил, что у нас много фактов, когда таким образом расправляются с бизнесом, отнимают активы и сам бизнес. Такие проблемы есть, и одна из наших задач – защитить бизнес. Также от комитетов поступили предложения, чтобы к таким сферам, как ЖКХ, культура и экология, был обеспечен специфический подход. Во втором чтении мы определимся, включать ли их в этот закон или это будет самостоятельное, отраслевое регулирование, – подытожила Ольга Савастьянова.

Галина ГАЕВА