В Коми готовятся ликвидировать двухсменку в школах

Глава Коми Сергей Гапликов посетил две школы столицы Коми и стройплощадку еще одного образовательного учреждения с инспекцией исполнения поручений президента России Владимира Путина по увеличению числа учебных мест. В осмотре объектов его сопровождали министр образования Наталья Михальченкова, министр строительства Сергей Двуреченский и мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

Двухсменность в школах Коми ликвидируют, переоборудовав помещения в действующих учебных заведениях, построив новые корпуса и переделав под учебные помещения здания, которые изначально предназначались для других целей.

Пример первого варианта в борьбе с двухсменкой – гимназия имени Пушкина. В 2017 году здесь открыли новый учебный класс для изучения иностранных языков. По словам журналиста одного из республиканских СМИ, окончившего эту школу, с кабинетами для этой дисциплины раньше действительно было проблематично, постоянно приходилось искать свободное помещение, чтобы провести занятие. А иностранные языки для этой гимназии с повышенным уровнем преподавания гуманитарных предметов – это бренд учебного заведения, кроме обязательного английского все ученики дополнительно изучают здесь либо французский, либо немецкий. В минувшем году Пушкинская гимназия вошла в сотню лучших в России профильных школ.

– В прошлом году наши ребята победили на всероссийском этапе олимпиады школьников по английскому и французскому языкам. Это дорого стоит для нашего региона, – отметила директор школы Лариса Гладкова.

По ее словам, открытие нового класса позволило увеличить количество учащихся на 25 человек. Ученики провели для Сергея Гапликова экскурсию по школе. Рассказали ее историю, отметили известных выпускников.

Из гимназии глава Коми направился в микрорайон Орбита, где строится новая школа на 1200 мест. Здание это уже в высокой степени готовности. После прогрева помещений здесь намерены приступить к отделочным работам. Сейчас на объекте работают 105 человек и четыре единицы техники. Завершаются работы по устройству вентилируемых фасадов, началось возведение гипсокартонных перегородок.

Сдать объект планируется 25 июля, но, осмотрев помещения, Сергей Гапликов поручил минстройю республики и региональной Службе единого заказчика ускорить темпы, увеличив количество работников. Но чтобы не пострадало качество.

– По каждой секции, по каждому этажу должен быть четкий план формирования ресурсов, чтобы все было скоординировано в соответствии с сетевым графиком. Он должен быть обновлен и подписан до 1 апреля. За каждый день просрочки от даты сдачи объекта будет начисляться штраф, – заявил Сергей Гапликов, заодно раскритиковав строителей за беспорядок на площадке.

Также гости из правительства заглянули в новый корпус школы №30 в Эжве. Само здание это давней постройки, долгие годы здесь размещался детский дом-интернат. Он переехал в другое здание, а освободившийся корпус переоборудовали под начальные классы общеобразовательной школы на 250 мест.

Как рассказала директор образовательного учреждения Валентина Громова, всего в школе учится 1408 детей. И еще месяц назад 450 из них учились во вторую смену, сейчас таких осталось 81 – три начальных класса.

– Нам бы всем – и детям, и родителям, и педагогам – было бы очень хорошо, если бы все дети могли учиться в первую смену, посещать секции, кружки. Но мы понимаем реалии – микрорайон у нас один из самых крупных, быстро застраиваемый. Надеюсь, в перспективе появится возможность избавиться от двухсменки, – пояснила Валентина Громова. – На ремонт и полное оснащение этого здания ушло 56 миллионов рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов. Ремонт начали в июле, закончили в декабре, потом шли контрольные замеры по линии Роспотребнадзора, по пожарной безопасности. 15 февраля получили лицензию, а 16 февраля дети уже здесь начали обучаться. Мы все очень рады, все очень нравится, потому что в ремонт этого здания душа была вложена. Дети в восторге, родители тоже, говорят: «Завидуем нашим детям, потому что в наше время такого не было». Родители, кстати, нам помогали, делали генеральные уборки после ремонта, готовили кабинеты к занятиям.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru