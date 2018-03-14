Чтобы выборы прошли спокойно

Избирательные участки в Коми защищены от террористических угроз

В преддверии выборов президента страны в Сыктывкаре прошло совместное заседание республиканских Антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

На встрече рассматривалось состояние антитеррористической защищенности избирательных пунктов в период подготовки и проведения выборов, а также дополнительные меры по предотвращению террористических угроз на потенциальных объектах террористических посягательств и в местах массового пребывания людей в период подготовки и проведения избирательной кампании.

Вторым блоком принимаемых мер антитеррористической защищенности рассматривались объекты транспорта и транспортной инфраструктуры на территории республики. Был принят ряд решений, касающихся совершенствования антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания людей.

– Учитывая, что правоохранительными органами, а также органами государственной власти Республики Коми приняты дополнительные меры, направленные на профилактику террористических угроз в местах массового пребывания людей, условия для безопасного голосования граждан, а также в период подготовки и проведения избирательной кампании созданы, – сообщил «Республике» начальник отдела по профилактике терроризма и проведению эвакуационных мероприятий Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Владислав Бадер.

Подготовку и проведение выборов президента 18 марта на территории Коми осуществляют Избирательная комиссия республики, 21 территориальная избирательная комиссия, 636 постоянных и 24 временных участковых избирательных комиссий. Антитеррористическая защищенность обеспечивается в соответствии с требованиями постановлений правительства страны в зависимости от объекта, на котором расположена УИК.

Двести тридцать девять участковых избирательных комиссий в Коми размещаются в помещениях объектов образования. Из них 201 оборудована видеонаблюдением, 196 оборудованы кнопкой тревожной сигнализации.

Сто девяносто девять участковых избирательных комиссий в Коми находятся в зданиях сельских библиотек и сельских домов культуры. Двадцать четыре из этих помещений оборудованы видеонаблюдением, и столько же – кнопкой тревожной сигнализации.

Двадцать пять участковых избирательных комиссий в Коми будут работать на спортивных объектах. Из них в одиннадцати установлено видеонаблюдение, а в семнадцати – кнопка тревожной сигнализации.

Четырнадцать участковых избирательных комиссий в Коми откроются в зданиях администраций муниципальных районов и иных объектов. Девять из них оборудованы видеонаблюдением и кнопкой тревожной сигнализации.

Двадцать одна УИК расположена в зданиях, подведомственных министерству здравоохранения республики. Видеонаблюдение установлено на 17 объектах, 18 объектов оборудованы кнопкой тревожной сигнализации.

Еще 159 участковых избирательных комиссий в Коми располагаются в зданиях администраций муниципальных районов и других помещениях, удаленных от административных центров. Ввиду малой численности населения такие объекты не попадают под требования постановлений правительства России в области обеспечения антитеррористической защищенности. Видеонаблюдение и кнопки тревожной сигнализации на таких объектах отсутствуют.

Все помещения избирательных комиссий и помещения для голосования обеспечены телефонной связью. Проводится работа по установке стационарных рамок-металлодетекторов на входах в здания на территории Сыктывкара, а также в административных центрах муниципальных районов и городских округов.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА