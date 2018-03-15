Сергей Гапликов проинспектировал ход строительства бассейна в Сосногорске

Физкультурно-оздоровительный комплекс готов на 80 процентов. Об этом главе Коми доложил министр строительства и дорожного хозяйства региона Сергей Двуреченский.



На объекте ведутся работы по монтажу внутренних инженерных сетей, установке сантехнического и вентиляционного оборудования, покраске стен и потолков, укладке керамической плитки. Строительно-монтажные и отделочные работы планируется завершить к первой декаде апреля. Весной начнутся работы по благоустройству территории.

Строительные работы вместе с благоустройством планируется завершить к 1 июня. Глава региона поручил руководству Минстроя и Службы единого заказчика Республики Коми строго контролировать качество и сроки выполняемых работ.