Штабы кандидатов принимают федеральных гостей

В последнюю предвыборную декаду региональные штабы кандидатов в президенты России максимально активизировали свою работу, и в этом им помогли штабы федеральные. На этой неделе в Коми побывали доверенные лица лидеров выборной гонки – Владимира Путина и Павла Грудинина.

Напомним, в понедельник в Сыктывкар приехал и провел несколько встреч с деятелями культуры и общественностью ректор ВГИКа Владимир Малышев. Выступая в Академическом театре драмы имени Виктора Савина, гость заметил, что хоть он и доверенное лицо Владимира Путина, но точно не агитатор. Тем не менее Владимир Малышев посоветовал аудитории выбирать того кандидата, кто доказал свою состоятельность и у кого слова не расходятся с делом. И поменьше верить в слова и сладкие обещания, не подкрепленные ничем.

На следующий день в столицу Коми прибыл известный полярник Дмитрий Шпаро, который встретился со студентами Сыктывкарского университета и учеными Коми научного центра, а также как доверенное лицо Владимира Путина принял участие в выборных дебатах на телеканале «Коми гор».

Штаб кандидата от КПРФ Павла Грудинина также счел необходимым делегировать в республику группу поддержки федерального уровня. 14 марта Сыктывкар посетили лидер движения «Авангард красной молодежи», координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме Нина Останина. Сергей Удальцов поучаствовал в коммунистическом пикете, устроенном в самом центре города, затем доверенные лица Павла Грудинина провели пресс-конференцию в офисе рескома КПРФ.

Другие участники выборной гонки прислать своих агитаторов из центра, по-видимому, не смогли, поэтому региональные штабы вели агитацию своими силами.

Например, сторонники кандидата в президенты Владимира Жириновского организовали агитпробег: 10 марта автомобиль с агитпродукцией ЛДПР побывал в селе Большелуг, где в этот день проходил фестиваль «Лямпиада», а затем отправился в Усть-Куломский район. Помимо этого, в столице республики и районах продолжается распространение спецвыпуска партийной газеты. И, конечно, мощным инструментом агитации за Жириновского является реклама на центральном телевидении.

Ролики на телеканалах помогают в работе и местному штабу Бориса Титова. По словам руководителя регионального отделения «Партии Роста» Алексея Тяна, наиболее часто задаваемый жителями республики агитаторам вопрос звучит, как в ролике: «А что Титов?» В целом сторонники Бориса Титова довольны тем, как развивается избирательная кампания. Раньше Титова и его партию в республике знали мало, теперь узнали лучше.

Лина ПЕРОВА