Культура и национальная политика в Коми: двадцать лет спустя

«Республика» продолжает цикл статей, посвященных различным сферам жизнедеятельности общества и изменениям в отраслях Коми за последние 18 лет – в период миллениума. Сегодняшняя публикация посвящена переменам в области культуры и межнациональных отношений.

Визитные карточки

По мнению деятелей культуры, визитной карточкой любого региона является театр. И не только его внешний вид, но и внутренний потенциал. Кардинальные перемены в этом плане произошли с Академическим театром драмы имени Виктора Савина. До 2002 года театр находился в плачевном состоянии: крыша текла, в гримерках осыпалась штукатурка. Как рассказала «Республике» прима театра, заслуженная артистка России Галина Микова, в гримерках порой обитало до 14 человек, в них же хранился и театральный гардероб. Со временем была утрачена когда-то работающая душевая, это помещение заняли под стиральные машинки. Актеров, играющих мавров, после спектакля увозили в баню – смывать театральную морилку. Цеха были очень маленькими, работать в них было физически неудобно. Запах из театральной курилки доносился до фойе и буфета из-за плохо работающей вентиляции. И все равно этот, по выражению актрисы, «караван-сарай» был любимым. Да и с точки зрения акустики зрительный зал был безупречным.

Тем не менее, учитывая нарастающую угрозу для жизни и здоровья людей, в связи с аварийным состоянием здания, в 2002 году театр закрылся на реконструкцию. Вскоре стало понятно, что нужна не реконструкция, а строительство нового храма Мельпомены.

В 2009 году в Сыктывкаре открыли красивейшее здание нового театра. Оно построено в конструктивистском стиле, главный вход украшен восемью белоснежными пилонами. Смотрится изысканно. Внутренний мир театра начинается, как и положено, с гардероба и зеркал. Много зеркал, света, изящных бра. Но главная из всех светильников – огромная хрустальная люстра в предбуфетном зале, можно сказать, визитная карточка театра. В этом зале красиво инкрустированы полы, на верхние этажи взмывает элегантная витая лестница. В зале любят проводить фотосессии и видеосъемки. Легкие белые занавески придают окнам воздушность и поэтичность. Зрительный зал с мягкими креслами, он на несколько десятков мест меньше предыдущего, но зато очень удобен и тоже красив. Сцена – с двумя вращающимися кругами и, что важно, с карманами. Свет, машинерия – все отлично. Огромные производственные цеха – отрада для сотрудников невидимого фронта. В здании есть еще один зрительный зал, небольшой, в нем проводятся репетиции, играются камерные спектакли. Гримерные рассчитаны на двух актеров, они светлые и уютные, в каждой – диванчик для отдыха. Ну и, разумеется, души и туалеты на каждом этаже.

Первая постановка, показанная на новой сцене, – спектакль «Калевала» – дипломная работа выпускников Санкт-Петербургской театральной академии. Дипломную работу представлял мастер курса Андрей Андреев. Спектакль современный, креативный, в нем много музыки и выразительного движения, пения и танцев. И очень необычная сценография. Половина из этих молодых и талантливых артистов останется в театре, который возглавит новый директор: Михаил Николаевич Матвеев, ранее известный как тележурналист, генеральный директор студии телевидения, дирекции национального вещания. Постепенно с приходом опытного управленца и молодых артистов в театре выравнивается сильно пошатнувшийся за годы ремонта творческий климат.

Заработали цеха, пошли спектакли. За первые 11 месяцев работы в обновленном режиме было поставлено и восстановлено 10 спектаклей. Но вторым рождением театра можно считать спектакль «Гамлет» по Шекспиру, который был поставлен на спонсорские деньги и который после достойного показа на сыктывкарской сцене был представлен в Санкт-Петербурге – в театре «На Литейном», где снискал большой успех. По мнению директора, работа над этим спектаклем стала переломным моментом и мощным творческим и техническим испытанием, цементом для сплоченного коллектива. За годы со времени открытия театра кардинально изменилась и художественная политика, в театр стали приглашаться на постановки талантливые режиссеры, хореографы, педагоги по вокалу, возобновились театральные капустники. Зрители все чаще привлекаются в интерактивные проекты, связанные с Днем театра или Днем Победы. Одним словом, наладилась активная творческая жизнь. Мало того, спектаклем «Ромео и Джульетта» было ознаменовано появление в театре ТЮЗа.

В 1991 году Воркутинский драматический театр приобрел наконец свой угол – в здании Дома политического просвещения. В 1999-м по инициативе бывшего мэра города Игоря Шпектора была проведена ре­конструкция фасада театра. А в 2012 году театру на капитальный ремонт впервые за всю историю его существования были выделены бюджетные средства – более 13 миллионов рублей. О том, что театру давно требовалась техническая перестройка, свидетельствует следующая история. С начала ремонта труппа занималась в маленьком репетиционном зале, который до того был отремонтирован с помощью города. Артисты буквально ютились в зале, тут же были сложены декорации. Но произошла катастрофа: в один момент зрительный зал заливает водой, и в этом классе, который под ним, обваливается потолок. Работа над спектаклем «Дядя Ваня» продолжилась в кабинете директора. Но ремонт рано или поздно заканчивается, после капитальной перестройки здания зрители вошли в новый зал – с новой сценой, новыми креслами. А за период 2015-2017 годов театр приобрел штанкетное оборудование для сцены. Зрители сразу почувствовали перемены. Одна зрительница в отзывах написала о том, как это здорово, когда смена декораций изящно происходит прямо во время спектакля. В этом году в театре произошли и кадровые перемены: 6 февраля коллективу был представлен новый директор Елена Пекарь, которая кроме этого возглавляет региональное отделение Союза театральных деятелей.

В этот же день сотрудникам Воркутинского музыкального колледжа также был представлен новый директор Ольга Обоскалова, которую в городе до того знали как преподавателя музыкально-теоретических дисциплин детской музыкальной школы – человека чрезвычайно творческого, активного и креативного.

Воркутинский колледж – настоящая кузница музыкальных кадров. Кадры в колледже «доковываются» и получают художественную огранку, ведь в большинстве туда поступают выпускники музыкальной школы, которая находится в этом же здании. Колледж отсчитывает историю с 1969 года, когда в Воркуте открылось музыкальное училище. Здание под училище было сдано в эксплуатацию в 1984 году, учреждение получило в свое распоряжение удобные классы для занятий, спортивный зал, столовую и учебно-вспомогательные помещения, концертный зал на 350 мест. В 2004 году в здании колледжа произвели реконструкцию крыши, переделали крыльцо.

Существенные перемены за эти годы произошли и в театре кукол. Весной 1984 года кукольникам была передана часть бывшего кинотеатра «Родина» с залом на 200 мест и собственной сценой. Но со временем здание обветшало.

В 2000 году сказкой «Лесные часы» театр отметил новоселье в только что отремонтированном здании бывшего кинотеатра «Спутник» – во Дворце культуры шахтеров. Все красоты из прежнего здания – лепнину с изображением сказочных сюжетов, что украшала зрительный зал, смонтировали на стенах нового дома для театра. Зал театра тогда был на 130 мест, но после того, как в 2017 году была осуществлена замена театральных кресел-трансформеров, количество уменьшилось до 100.

Не только книги

В начале XXI века библиотеки республики столкнулись с серьезной проблемой: уйти в небытие с мемориальной функцией по сохранности фондов для будущих поколений или стать открытым пространством, ориентированным на интересы посетителей. Ломка стереотипов в библиотечном деле коснулась не только взрослых, но и детских и юношеских библиотек.

Однако для создания привлекательного образа библиотек необходимы были не только желание и усилия библиотечных специалистов, но и соответствующая материально-техническая база.

К концу XX века Национальная детская библиотека Коми имени Маршака имела богатый опыт специализированного обслуживания детей, сохранения и популяризации национальной детской книги, проведения библиотечных исследований по проблематике детского чтения, но облик и материально-техническая база не соответствовали требованиям современного общества.

Благодаря комплексу программных мероприятий, направленных правительством республики на оснащение библиотек IT-технологиями, проведение капитальных и косметических ремонтов, комплектование библиотечных фондов, «Маршаковка» за последние несколько лет стала современным и динамично развивающимся учреждением. Более тысячи ежегодных массовых мероприятий, встречи с писателями и поэтами, организация студий творческого развития и чтения позволяют библиотеке быть популярным местом досуга сыктывкарских семей, детей и подростков, что подтверждают 100 тысяч посещений «Маршаковки» в год.

Десять лет назад Юношеская библиотека решила стать информационным центром, центром просвещения, образования, досуга для молодежи города. В то же время было понятно, что залы библиотеки пустуют, а молодежь не торопится становиться читателями. Причины были все те же: устаревшая материальная база, слабо развитые информационные технологии, малый перечень предоставляемых услуг, неуютное пространство библиотеки.

За последние пять лет в библиотеке произошли кардинальные изменения. Это стало возможным благодаря профинансированным из бюджета Республики Коми проектам «Библиотека для молодежи в новом формате» и «Библиотечное обслуживание читателей на основе использования технологий радиочастотной идентификации». Молодежь города оценила удобные места для работы с книгой, общения, творчества, яркий и привлекательный интерьер. Многие приходят сюда активно провести досуг и реализовать собственные идеи на территории библиотеки. Для удобства читателей увеличено время работы библиотеки до 20 часов. Действует свободная зона Wi-Fi. Практически все книги в настоящее время находятся в свободном доступе. Собственный электронный каталог и множество баз данных облегчают поиск необходимой информации. Электронный читательский билет экономит время и дает возможность самостоятельно записать и сдать выбранные книги через станцию самообслуживания. Читатели библиотеки могут бесплатно использовать книги электронной библиотеки «Литрес». Первая и пока единственная в республике книжная коллекция графических романов и рисованных историй привлекает в библиотеку поклонников комикс-культуры. Более десяти клубов и объединений по интересам самых разных направлений готовы принять новых участников. Ежедневно библиотека ждет любителей современных настольных игр.

Общий дом дружбы и мира

В сфере межнациональных и межконфессиональных отношений Республика Коми всегда была и остается спокойным регионом. Северный край стал общим домом для представителей более сотни разных народов, которые живут в мире и согласии. Четверть века назад в регионе было создано Министерство национальной политики Республики Коми. В разные годы своей деятельности оно по-разному называлось, но основная задача ведомства оставалась неизменной – сделать комфортной жизнь всех народов республики.

В советское время в Коми АССР делами национальной политики занимался Дом дружбы и мира (он был открыт в 1969 году). Небольшое помещение находилось на первом этаже одного из жилых домов на улице Кирова. В 1990-е годы Дом дружбы и мира стал Финно-угорским культурным центром Коми и затем переехал в старинный купеческий особняк на улице Советской. Тогда же, в конце прошлого века, в республике было создано восемь центров коми и национальных культур, ставших впоследствии основой этнокультурной инфраструктуры региона. Помимо республиканского Финно-угорского культурного центра, тогда были образованы центры коми и национальных культур в Ухте, Сосногорске, Инте, Объячево, Визинге и два в Сыктывкаре.

В девяностые годы в республике появились первые одиннадцать национально-культурных обществ (с 1996 года национально-культурных автономий). Это общественное движение «Коми котыр» (позднее – МОД «Коми войтыр), общественное движение коми ижемцев «Изьватас», общество российских немцев «Видергебурт» (с 1997 года – немецкая национально-культурная автономия в Республике Коми), еврейское общество «Шолом» (позднее – еврейская национально-культурная автономия), общество украинцев (с 1998 года – национально-культурная автономия украинцев), центр татаро-башкирской культуры «Булгар» в Усинске, белорусская национально-культурная автономия, национально-культурная автономия цыган, НКА татар и башкир «Дуслык», республиканская НКА татар и башкир, историко-культурное общество «Русь Печорская». Тогда же появляются землячество удмуртов в Заозерье Сысольского района и землячество марийцев в Инте. Начинается формирование казачьих обществ и станиц в Сыктывкаре, Сосногорске и Ухте. В Москве и Санкт-Петербурге активно работают коми землячества «Парма» и «Неватас».

С 1998 года началось сотрудничество республики с Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России». Первым представителем от НКА республики в составе совета ассамблеи стал Аркадий Крупенько. В феврале 2017 года было создано Коми региональное отделение Ассамблеи народов России.

С 1995 года в республике создан летний этнокультурный лагерь «Радлун», с 1998-го начал работу лагерь «Киндерланд». За все годы деятельности «Радлуна» в нем отдохнули более четырех тысяч ребят.

С 2003 по 2008 год региональные миннац и минкульт на пять лет слились в одно ведомство – Министерство культуры и национальной политики Республики Коми. Их разделение произошло в 2009 году. В этот период расширяется этнокультурная инфраструктура: помимо Финно-угорского культурного центра, в муниципалитетах республики действуют тринадцать центров коми и национальных культур. Число национально-культурных автономий увеличивается до двадцати пяти.

В 1998 году у миннаца региона появляется первое подведомственное учреждение – Финно-угорский культурный центр Республики Коми. А с 2007 года на его базе начинает действовать филиал ГРДНТ «Дом народного творчества» – «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». В 2009 году открылось второе подведомственное учреждение – Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина.

В 2008-2013 годах был осуществлен международный проект «Коми – Венгрия: мост дружбы» по сотрудничеству и культурному обмену между Республикой Коми и Венгрией. В рамках проекта Коми получила в дар коллекцию финно-угорской литературы из личной библиотеки венгерского писателя, лингвиста, исследователя Петера Домокоша.

Сегодня в Коми активно работают уже шестьдесят национально-культурных автономий и общественных объединений, движений разного уровня, и они, безусловно, играют позитивную роль в качестве независимого посредника между властью и разными общественными группами. Из них 25 национально-культурных автономий, восемь региональных, 18 местных в муниципальных образованиях республики, 28 национально-культурных общественных объединений, три межрегиональных движения, пять республиканских движений, три Коми региональных отделения всероссийских организаций, семь региональных организаций, объединений Республики Коми, восемь местных в муниципальных образованиях, а также два землячества соседствующих регионов: вологодско-вятское и архангелогородское.

На территории республики хорошо развита региональная этнокультурная инфраструктура, включающая двадцать два центра коми и национальных культур и три учреждения культуры, деятельность которых ориентирована на развитие культур народов республики.

Открывшийся в 2014 году Дом дружбы народов Республики Коми стал основным региональным ресурсным центром по осуществлению методической и информационно-консультационной деятельности в сфере межнациональных отношений. В год 95-летия республики Дом дружбы народов получил новое здание со значительным расширением площадей, обновил материально-техническую базу и объединил под своим крылом 29 национально-культурных объединений республики. С января 2018 года в составе Дома дружбы народов функционирует Центр инновационных языковых технологий.

В Коми работают два центра социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов. Центры проводят мероприятия по противодействию идеологии терроризма: систематические инструктажи профилактического характера и индивидуальные беседы с председателями и представителями национально-культурных объединений, с религиозными лидерами разных конфессий; посещение учебных заведений с лекциями.

В сотрудничестве с религиозными организациями миннац занимается поддержкой семейных ценностей, воспитанием любви к родине, социальной реабилитацией людей.

В республике два государственных языка – русский и коми. Вопросы их функционирования постоянно находятся в центре внимания общественности, поднимаются на ежегодных конференциях коми народа. В 2011 году впервые была издана карта-справочник, где все названия населенных пунктов и географические объекты были приведены на русском и коми языках. Тогда же был переиздан краткий русско-коми словарь общественно-политических терминов. В соответствии с законодательством о выборах Республики Коми избирательные бюллетени печатаются на русском и коми языках.

Республика – один из лидеров в развитии функционирования родных языков в электронном пространстве. В настоящее время создан национальный корпус коми языка, обеспечены электронные словари и библиотека, коми медиатека, сервис проверки правописания и другие проекты. Продолжается работа по созданию образовательного портала Республики Коми для изучающих коми язык.

С 2005 года в республике проходят курсы коми языка. За 12 лет обучение на них прошли более пятисот человек. Среди них люди разной национальности, возраста, рода занятий. С минувшей осени начали проводиться курсы углубленного обучения коми языку. В этом году на языковые курсы записались более семидесяти человек, сформировано три группы первого года обучения. В четвертой группе проходит углубленное изучение коми языка.

Осенью ежегодно во всех городах и районах республики проходят конференции коми народа. Это площадки для обсуждения самых разных вопросов и оперативного реагирования на социально-экономические и этнокультурные запросы жителей республики. Активное участие в конференциях принимают члены правительства региона, представители органов исполнительной и законодательной власти республики, главы муниципальных образований.

Национальный музыкально-драматический театр Коми является единственным в республике профессиональным национальным театром. Практически все постановки здесь идут на коми языке. В прошлом году театр отметил свое 25-летие. За четверть века театром поставлено более семидесяти спектаклей. Это музыкальные, иронические и лирические комедии, эпос, драмы, мюзиклы, водевили, музыкальные и юмористические концерты, а также сказки для детей. В театре всегда с успехом идут пьесы коми классиков: Геннадия Юшкова, Алексея Попова, Александра Ларева, Николая Белых. С годами репертуар расширялся, стали ставиться спектакли по произведениям современных коми авторов. Также на коми язык были переведены и поставлены пьесы финских, марийских, венгерских, испанских авторов. В прошлом году труппу пополнили выпускники Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном театре имени Евгения Вахтангова.

По итогам переписи 2010 года на территории Республики Коми проживает 652 представителя коренных малочисленных народов России, в том числе 559 человек из числа коренных малочисленных народов Севера, это ненцы, ханты и манси. Ежегодно из федерального бюджета выделяются финансовые средства на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера. В частности, миннац ежегодно организует авиаперевозку детей оленеводов от места учебы в места кочевий в тундру и обратно.

– Сейчас в республике реализованы все поручения президента России, данные им в предыдущие годы в сфере реализации национальной политики, – рассказала «Республике» министр национальной политики региона Галина Габушева. – Мы один из первых регионов, утвердивших свою собственную региональную Стратегию госнацполитики. Оказывается ежегодная грантовая поддержка общественных инициатив. Реализуется комплекс мер по поддержке русского языка, коми языка, поддержке русской и коми печати. Республика – один из регионов страны, в которых внедрена в эксплуатацию государственная система мониторинга межнациональных отношений.

В Коми налажена системная работа, сосредоточены все усилия государственных и правоохранительных органов, местного самоуправления и гражданского общества в работе по профилактике и противодействию проявлений экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости. Деятельность Министерства национальной политики Республики Коми как координирующего органа положительно оценивается Федеральным агентством по делам национальностей России.

Социологические исследования, ежегодно проводимые Центром «Наследие» имени Питирима Сорокина, показывают стабильно высокое число граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. В 2017 году опрос был проведен в 12 муниципалитетах республики. Он показал, что положительно оценивают состояние межнациональных отношений 95 процентов от числа опрошенных, состояние межконфессиональных отношений – почти 98 процентов респондентов.

В январе этого года полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов отметил, что опыт Республики Коми по сохранению межнационального мира и согласия – достойный пример для других регионов.

Марина ЩЕРБИНИНА, Артур АРТЕЕВ

Фото Артура АРТЕЕВА и из архива «Республики»