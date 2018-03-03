Жителей Коми вводят в заблуждение сотрудники неизвестной энергетической компании

На территории республики в последнее время участились случаи несанкционированной замены индивидуальных приборов учета электроэнергии. Представители сомнительных организаций, как правило, ходят по квартирам граждан и настоятельно рекомендуют сменить устаревшие счетчики. Потребителям предлагают оплатить стоимость нового прибора и работу по его установке, причем цены на услуги псевдоэнергетических компаний существенно завышены: за счетчик и его установку просят от 3000 до 8000 рублей.

Со слов обманутых сыктывкарских пенсионеров, неизвестные люди убеждают в необходимости замены счетчиков, уверяя, что действуют на основании договора с АО «Коми энергосбытовая компания». Так, пенсионер 1941 года рождения обнаружил в дверях объявление от некой организации, которая якобы проводила проверку по устаревшим приборам и уведомляла о необходимости их замены. Мужчина позвонил по указанным контактам и договорился о покупке и установке нового прибора. Он заплатил за счетчик более 3000 рублей наличными, но впоследствии все-таки засомневался в правильности своих действий. Обратившись в офис Коми энергосбытовой компании, пенсионер узнал, что организация, установившая счетчики, не является их представителем.

ЗАПОМНИТЕ!

Замена электросчетчика сторонними организациями не дает вам гарантии его безопасной эксплуатации.

Зачастую гражданам предлагают поменять счетчики, даже не удостоверившись в необходимости их замены, часты случаи, когда мнимые «энергетики» демонтируют абсолютно исправное оборудование, которое может работать еще несколько лет.

Реальная информация о необходимости замены счетчика электроэнергии может быть получена клиентами только в Коми энергосбытовой компании или в организации, осуществляющей управление домом (УК, ТСЖ, ЖСК и т.п.), а также печатается на обороте квитанции.

АО «Коми энергосбытовая компания» не берет наличные средства за прибор учета и его замену!

– Будьте бдительными и окажите содействие в распространении информации среди родственников и знакомых, – призвала директор по продажам Лариса Головастикова. – Особо просим провести беседу с пожилыми людьми и рассказать им о порядке проведения проверки и замены счетчиков электроэнергии.

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