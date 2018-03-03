В России проходят мероприятия в честь Дня молодого избирателя

День молодого избирателя – интересный проект с точки зрения его реализации. Ежегодно отмечаемая дата заставляет применять все новые форматы: с одной стороны, увлекательные для молодежи, с другой – просвещающие, ориентированные на повышение правосознания.

Именно День молодого избирателя одиннадцать лет назад вдохновил Любовь Будзанивскую, а она в свою очередь – все избирательные комиссии в республике на проведение промоакции «Встретимся на выборах!». Эта акция призвана заставить умолкнуть злые языки, кричащие о пассивности молодежи, поскольку молодежь всей республики в один день в один час выходит на улицы и вручает жителям и гостям своих городов, районов информационно-разъяснительные материалы с приглашением прийти на выборы. Мероприятие, ставшее традиционным в практике работы избирательных комиссий в Коми, взято на вооружение всей Россией. В этом году 1 марта свыше полутысячи молодых людей участвовали в акции, которая в честь выборов президента России получила название «Встретимся на главных выборах страны!».

Учебные занятия, круглые столы, подиум-дискуссии, интеллектуальные игры, конкурсы, интернет-фотоохота, кэшинг, квесты, флешмобы, радиовикторины, поздравления в прямом эфире, виртуальные экскурсии – все это проводится для молодежи и вместе с молодежью. Очевидно, что День молодого избирателя отвечает поговорке «Как год начнешь, так его и проведешь».

Избирательная комиссия Республики Коми представила выдержки из исследовательских работ, представленных на республиканскую конференцию участников туристско-краеведческого движения «Отечество – земля Коми» (подсекция «История выборов в Республике Коми» секции «Историческое наследие Коми края»).

Воркутинец Богдан Истомин в работе «История выборов в истории школы» (руководители – заместитель директора по воспитательной работе МОУ «СОШ №14» Ирина Злобина, заместитель директора МОУ «СОШ №14» Светлана Ларина) на примере деятельности Клуба молодого избирателя, действующего на базе школы, показал моменты становления проекта, его роль при изучении избирательных и референдумных процессов школьниками всех возрастов. Так, например, вследствие одного из референдумов в Воркуте была отменена школьная форма.

«Молодежь – это не возраст. Молодежь – это не просто пятнадцатилетние, двадцатилетние, тридцатилетние. В нашей стране в начале нового века молодежь – это сила, которая может изменить свою жизнь, жизнь страны, весь мир. Каждый по отдельности из нас это знает или чувствует. Но при этом каждый второй говорит, что изменить ничего невозможно и от него ничего не зависит. Если так говорит каждый второй, это значит не то, что мир устроен несправедливо. Это значит: в нашей стране молодые люди уже готовы к тому, чтобы влиять на будущее, но пока не знают как. Молодая политика направлена в будущее. Настал момент, когда все больше молодых людей понимает: время «от меня ничего не зависит» ушло. Настало время «будущее зависит только от меня». Молодежь – это сила, делающая мир другим», – пишет Богдан Истомин.

Его земляк десятиклассник Эльмин Тарвердиев в своей работе «Секрет политического долголетия депутата» (руководители – педагог дополнительного образования МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ирина Витман, заместитель директора МОУ «СОШ № 14» Светлана Ларина) на примере политической и общественной деятельности депутата Валентина Копасова изучил те важные качества, которыми должен обладать народный избранник, отобразил вклад депутата в жизнь поселка Воргашор и всей Воркуты. В работе Эльмина собраны данные о биографии депутата, история профессиональной деятельности, отзывы коллег, данные социологического опроса по определению уровня политической активности молодежи и выявлению активности электората в реализации своих конституционных прав.

«Мы, молодые, начиная самостоятельный путь, постепенно входим во все области жизни общества, одной из важнейших составляющих которой является политика. К сожалению, сегодня бытует мнение, что современные юноши и девушки мало интересуются тем, что происходит в государстве, что у них нет желания и стремления изменить к лучшему ситуацию в родном отечестве. Хочется верить, что это не так. Молодежь – это та возрастная группа, которая со временем займет ведущие позиции в экономике и политике, социальной и духовной сферах общества. В недалеком «завтра» именно от нас, юных граждан России, будет зависеть, смогут ли стоящие у руля государства с уважением и почетом относиться к старикам, насколько комфортно станут жить дети. Но все же следует признать, что мне и моим ровесникам сегодня не хватает знаний о правах и обязанностях, ведь зачастую разговоры о политике в нашей среде ограничиваются безосновательными стереотипами и мыслями о неэффективности действующей власти, которые мы черпаем из бытовых разговоров взрослых. Я как человек активный, заинтересованный в судьбе своей страны, мечтаю, повзрослев, участвовать в решении важных государственных и местных вопросов, но при этом хорошо понимаю, что для этого должен еще много узнать, упорно работать над повышением правовой и политической грамотности», – рассуждает Эльмин Тарвердиев.

Правовая и политическая грамотность – это важные составляющие успеха как личностного, так и профессионального. По этому поводу осветим громкое событие – ученик 11 «А» класса школы № 22 Эжвинского района города Сыктывкара Евгений Климушев стал призером Всероссийской интернет-олимпиады среди учащихся старших классов образовательных организаций общего образования, посвященной выборам президента России 18 марта 2018 года. Организатор проекта – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.

Напомним, республиканский избирком в ноябре 2017 года провел региональный, отборочный, этап олимпиады в целях определения представителей республики для участия в заключительном, российском, этапе. Региональный этап состоял из 35 тестовых вопросов и эссе на тему значимости участия в выборах президента России 18 марта 2018 года. На такое испытание согласились 34 старшеклассника из Вуктыла, Инты, Сыктывкара и Эжвинского района, Усинска, Ухты, Ижемского, Княжпогостского, Койгородского, Печорского, Прилузского, Сосногорского, Сысольского, Троицко-Печорского, Удорского, Усть-Вымского, Усть-Куломского и Усть-Цилемского районов. Победители определялись путем оценки прохождения тестов и эссе. Все участники написали эссе на достойном уровне. При этом победители безошибочно ответили на все вопросы викторины, что стало основополагающим фактором при определении лучших.

Республику Коми на всероссийском этапе интернет-олимпиады представили ученик 11 «А» класса школы №22 Эжвинского района Сыктывкара Евгений Климушев, ученица 10 «А» класса Гимназии №1 Эжвинского района Сыктывкара Валерия Огнева и ученик 10 «Б» класса школы №4 с углубленным изучением отдельных предметов Усинска Денис Роев.

Заключительный этап для школьников из Республики Коми прошел в декабре. Задания состояли из трех частей: первая – тестовые задания, содержащие 30 вопросов с несколькими вариантами ответов; вторая часть – пять ситуационных заданий; третья часть – творческое задание. Для победы необходимо было набрать от 63 до 65 баллов, для признания призером – от 55 до 62 баллов. Всего в российском этапе олимпиады принимали участие 213 школьников из 82 субъектов России.

Евгений Климушев вошел в число тринадцати участников, признанных призерами Всероссийской интернет-олимпиады и получивших дипломы третьей степени.

– От имени избирательных комиссий в Республике Коми поздравляем Евгения, его родных и учителей с достижением высокого результата. Отдельная признательность Валерии Огневой и Денису Роеву. Евгений – выпускник, он победитель настоящего времени, а Валерии и Денису предстоит еще полтора года учебы, их победы впереди. После поступления в вузы ждем ребят к нам на практику, – подчеркнул в своем поздравлении председатель республиканского избиркома Дмитрий Митюшев.

Игорь ПЕТРОВ