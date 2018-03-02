Инфраструктурные проекты Арктики должны стать частью Стратегии пространственного развития России

Глава Коми Сергей Гапликов принял участие в церемонии оглашения ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию России, которая состоялась в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. В послании президент отметил особую стратегическую роль российской Арктики и Северного морского пути в развитии страны как ключевого логистического, транспортного узла планеты.



— Коми является арктическим регионом, а заполярная Воркута – одной из опорных зон развития российской Арктики. Республика обладает колоссальным потенциалом для освоения арктических территорий. Но для его реализации необходимо прежде всего создать транспортный каркас – продлить железнодорожную ветку Северной железной дороги «Карскомур» от Воркуты до побережья Карского моря, построить железнодорожные магистрали, которые обеспечат прямые выходы на Северный морской путь, достроить дорогу «Сыктывкар – Нарьян-Мар», привести в порядок аэропорты Воркуты, Ухты, Инты и достроить аэропорт «Соколовка» в Сыктывкаре, чтобы переместить действующую аэропортовую зону за пределы города и благоустроить высвободившуюся территорию, построив на ней современный жилой квартал, — отметил Сергей Гапликов.

По словам главы региона, это очень ресурсоёмкие и затратные проекты, но, реализовав их, можно получить мощнейший импульс для развития всего Европейского Севера России и республики.

— Наши предложения по развитию транспортной инфраструктуры Воркутинской опорной зоны как части Арктической зоны России получили одобрение Президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, вошли в соответствующий перечень поручений, которые сегодня отрабатываются на уровне и Правительства, и отдельных министерств. Сейчас необходимо подготовить качественную нормативно-правовую базу по Арктике, которая позволит перейти к практическому этапу реализации наших планов. Закон об Арктике пока не принят, но все северные регионы его очень ждут. И мы надеемся, что теперь, с учётом обозначенных Президентом приоритетов, эта работа ускорится. И предложенные нами инфраструктурные проекты будут включены в Стратегию пространственного развития России и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры страны, — прокомментировал Сергей Гапликов.