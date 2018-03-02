Приоритетным для президента России Владимира Путина всегда было и будет благополучие россиян

Об этом заявил глава Коми Сергей Гапликов по завершению ежегодного послания президента страны Федеральному собранию России, церемония оглашения которого состоялась в четверг в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.



Глава республики поддержал тезис президента о том, что человеческий капитал – это главное богатство России. Вся работа власти должна быть нацелена на обеспечение роста благополучия граждан, создание комфортной среды проживания, поддержку детей, семьи и старшего поколения.

— Президент четко обозначил главный приоритет и ключевой фактор развития страны на ближайшее десятилетие – это сбережение народа России. Важен и ценен каждый человек. И все, что делалось и делается сегодня в стране под руководством Владимира Владимировича, направлено на решение этой задачи. В Республике Коми социальная политика имеет приоритет. В прошлом году на меры поддержки семей с детьми мы направили из регионального бюджета более 1,6 миллиарда рублей. В республике предоставляются меры поддержки в рамках регионального семейного капитала. Мы поддерживаем материально многодетные семьи с низкими доходами, в наших школах предоставляется бесплатное горячее питание для детей с 1 по 4 класс, решаем вопросы, связанные с доступностью образования для людей с инвалидностью, обеспечением жильем детей-сирот. Необходимо не только сохранить этот курс, но и, как сказал президент, совершить рывок в повышении качества жизни людей, в модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления, — отметил Сергей Гапликов.