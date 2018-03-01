Победительницу Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» Диану Короткову из Воркуты наградили в Москве

В столице награждены победители 15-го Всероссийского конкурса «Лучший урок письма», организованного Почтой России совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова, «Учительской газетой» и Профсоюзом работников связи.

На церемонию награждения попали лучшие из лучших, ведь за время проведения конкурса на суд жюри было направлено более 80 тысяч работ. В числе победителей конкурса, приглашенных на торжественную церемонию награждения, были ученица МОУ ««СОШ № 14» г. Воркуты Диана Короткова и ее мама Анна Владимировна. Творческая работа Дианы заняла I место в номинации «У меня дома живет амурский тигр».

Финал конкурса «Лучший урок письма» прошел в актовом зале головного офиса Почты России в Москве, где были награждены победители в 15 номинациях. В церемонии награждения приняли участие генеральный директор Почты России Николай Подгузов, председатель профсоюза работников связи Анатолий Назейкин, представители «Почта Банка», Минприроды России, Центра «Амурский тигр» и другие приглашенные гости.

В Год экологии флагманскими темами конкурса стали номинации «Письмо в 2117 году: какой будет природа России через 100 лет», «Году экологии посвящается: что я делаю, чтобы сохранить природу России» и «У меня дома живет амурский тигр».

Абсолютным чемпионом по количеству писем стала номинация «Рецепты счастливой семьи», которая проводится оргкомитетом совместно с Фондом социально-культурных инициатив, который возглавляет С.В. Медведева.

«Конкурс «Лучший урок письма» позволяет выявить талантливых детей из разных уголков нашей страны. У молодежи огромные интеллектуальные, творческие ресурсы. Крайне важно, чтобы они имели возможности для их реализации и развития», — отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Поездка в Москву стала для Дианы и ее мамы приятным и неожиданным сюрпризом. Для победителей конкурса была организована увлекательная экскурсионная программа, ребята и их родители побывали в Кремле, увидели архитектурные и исторические достопримечательности Москвы.

На торжественной церемонии чествования победителей конкурса Диана была награждена Дипломом, множеством призов и подарков. «Я очень рада победе в этом конкурсе и хочу обратиться ко всем ребятам: участвуйте в конкурсах, не бойтесь пробовать свои силы, и у вас обязательно все получится! — поделилась своими эмоциями Диана. — Большое спасибо Почте России и всем организаторам этого замечательного конкурса за незабываемые эмоции, интересные экскурсии, праздничное мероприятие и, самое главное, за доброе неравнодушное отношение к детям».

В ходе торжественной церемонии награждения были озвучены конкурсные номинации «Лучшего урока письма» на 2018 год: 1. «Я доброволец, я волонтер!», номинация проводится в рамках Года добровольца и волонтера, объявленного Президентом РФ в 2018 году. 2. «Есть такая профессия – Родину защищать…» (при поддержке Министерства обороны РФ). 3. «За здоровьем в парки и на спортплощадки!» (совместно с Министерством спорта РФ) 4. «Рецепты счастливой семьи» (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив). 5. «Поколение неравнодушных: горячее сердце» (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив). 6. «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» (при поддержке Союза писателей России). 7. «У меня дома живет амурский тигр», номинация ориентирована для учащихся средних и младших классов. Проводится при поддержке Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра. 8. «Представьте, что Вы являетесь письмом, путешествующим во времени. Какое послание Вы хотели бы передать своим читателям?», номинация объявлена Всемирным почтовым союзом в рамках Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра. Работы по данной номинации должны быть направлены в оргкомитет не позднее 10 апреля 2018 года. 9. «Представим, что через десять лет ты стал президентом банка. Твои первые шаги…» (совместно с «Почта Банк»). 10. «Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…» (совместно с Классным журналом). 11. Лучшая методическая разработка проведения урока письма (совместно с редакцией ЗАО «Учительская газета»).

текст и фото «Почта России»