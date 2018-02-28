Олимпиада-2018: ожидания и итоги

В корейском Пхенчхане сборная олимпийских атлетов из России завоевала 17 наград: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей, заняв в итоге 13-е место. Лучше всех выступила сборная Норвегии (39 медалей), на втором месте Германия (31 медаль), на третьем – Канада (29 наград). Оправдались ли ваши ожидания от выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2018?

Дмитрий Шатохин, член Совета Федерации России:

– Если оперировать фактами, то по количеству золотых медалей это самый плохой для нашей страны турнир. Но по общему количеству – не такой уж и провальный, были времена и хуже. Но у этого есть, конечно же, свои причины. Сборная была, можно сказать, обескровлена, ну и вместо того чтобы готовиться к играм, и спортсмены, и функционеры должны были заниматься защитой правды в судах. Поэтому лично для меня результат приемлемый.

В лучшую сторону, конечно, отработали лыжники, просто выше всяких похвал, за них хотелось болеть и болеть. Ожидаемо хорошо, но немного не добрали фигуристы. Хоккеисты впервые за 26 лет взяли золото, что не может не радовать. Что касается одной из самых медалеемких программ – биатлона, то там, конечно, все плохо. Но это не дело сегодняшнего дня, а уже несколько лет мы не можем выбраться из ямы, и настало время кардинальных перемен в одном из самых любимых россиянами видов спорта.

Василий Лютоев, руководитель МАУ «Усть-Вымспортком-плекс»:

– В условиях отстранения ведущих российских спортсменов от участия в олимпиаде достигнутые результаты – выдающиеся. Особенно порадовали лыжники-гонщики. От Республики Коми давно не было столько представителей на Олимпиаде, а тем более призеров. Белорукова – молодец. Алиев – попасть в десятку сильнейших на Олимпийских играх по фигурному катанию – это тоже выдающийся результат. Но порядок в спорте надо наводить. Масса примеров, когда перспективные спортсмены оказываются вне сборной России – каждый тренер сборной старается любыми способами протащить своих. Кузьмина и Домрачева заблистали в чужих сборных. А сколько талантов оказались нераскрытыми. Без использования препаратов для восстановления в современном спорте нельзя добиться высоких результатов. Для этого нужно развивать спортивную медицину.

Александр Лютоев, зам. главного редактора газеты «Вперед» Усть-Вымского района:

– С учетом того, что часть ведущих спортсменов России к Олимпийским играм допущена не была, общий медальный зачет для нашей страны совсем не плох. Честно говоря, ожидал худшего результата – 12-13 медалей, но наши лыжники доказали, что в любых условиях наша страна останется одной из ведущих лыжных держав мира. Обидно, что слабо выступили биатлонисты, особенно мужчины. И здесь, видимо, прав Дмитрий Губерниев: спортсменов, не показывающих в течение двух-трех лет результатов, надо менять, тем более что резервы у нас есть.

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

– Олимпиада-2018 меня удивила и очень порадовала новыми именами. Выросла достойная спортивная смена, и никакие запреты и «урезания» для нашей страны не страшны. А цвет одежды не имеет никакого значения. Родина в душе, а наших флагов на трибунах было предостаточно. Российским спортсменам – почет и уважение.

Фаина Тарасова, руководитель исполкома Сысольского местного отделения партии «Единая Россия»:

– Конечно же, не ожидали такого от наших спортсменов. Мы гордимся ими. Спасибо огромное, не подвели и доказали, что Россия не падает духом. Какие молодцы лыжники, хоккеисты. Нашим спортсменам ставят всякие препоны. Почему больным норвежцам разрешают пользоваться привезенными дозами и кататься? Это беспредел. Когда восторжествует правда?

Светлана Мозер, жительница Сыктывкара:

– Несомненно, оправдались. И даже больше того, совершенно неожиданно. Лыжники, молодая поросль, показали, что им не хватило лишь опыта в гонках, а техники, стратегии и тактики хватило на всех. Скелетонист Трегубов просто убил наповал в самом хорошем смысле этого слова. Самыми ожидаемыми оказались фигуристки-одиночницы. Золотые девчонки. Прекрасная смена нашим сегодняшним спортсменам. Пусть удача сопутствует этим сильным людям во всем.

Антонина Кожевина, директор МАУ «СИИЦ «Панорама столицы»:

– Наши спортсмены молодцы. Под таким давлением показывать достойные результаты – это дорогого стоит. Лыжникам-ребятам зачет. Даже без лидеров команды показали, что растет смена, и только отсутствие опыта пока соперник. Кто выступал без тренеров и добился медалей, достойны особого уважения. Могли бы быть, конечно, выше в общем зачете, но судейство фигурного катания всегда вызывает споры. А хоккей – бомба. В общем и целом не подвели спортсмены.

Дмитрий Латынин, депутат совета Усинска:

– В созданных МОК условиях мои ожидания более чем оправдались. Во-первых, мы увидели нашу «золотую молодежь»: фигуристок Загитову, Медведеву, хоккеиста Капризова, лыжников Спицова, Большунова, нашу Юлечку Белорукову, которые достойно заменили тех, кого не пригласили, а по сути отстранили. Судьбоносным был хоккейный финал, приковавший всех поклонников к экранам. Две недели на олимпийских полях мы вели неравный бой с партнерами, выставившими самую большую команду и получившими наименьший КПД в медальном зачете (США), с хронически больной астмой командой Норвегии, которой законно дозволено употреблять стимулирующие препараты. Мы победили в хоккее страну, которая больше всех в Европе генерирует и воплощает санкции в отношении нашего государства, совершенно забыв о том, что когда-то русский солдат дал возможность жить этому государству. Наша «золотая олимпийская молодежь» показала преемственность русского духа, способного в трудный момент концентрироваться и творить чудеса.

Я был в числе тех, кто не желал участия наших спортсменов в этой Олимпиаде по причине возможных подстав и диверсий. И они все-таки произошли с красивой парой керлингистов и бобслеисткой. Но, несмотря на все созданные наитруднейшие условия, наши ребята и девчата не просто выстояли, а еще и утерли нос нашим «партнерам». Считаю, что они заслужили серьезного государственного вознаграждения.

Манефа Лушкова, председатель Сысольского совета ветеранов:

– Очень жаль, что более сильные спортсмены не могли выехать из-за запретов, но кто выезжал и участвовал на Олимпиаде, они молодцы. Мы же понимаем, какое моральное давление они ощущали. Я довольна их результатами.

Елена Бирюкова, директор Усть-Вымской муниципальной центральной библиотечной системы:

– Мы гордимся достижениями нашей сборной. Особенно порадовали фигуристы и хоккеисты, но, к сожалению, 13-е место в общем зачете не радует.

Маргарита Бабикова, жительница поселка Щельяюр Ижемского района:

– Да, я горжусь нашими олимпийцами. После таких унижений, оскорблений и заведомо тяжелых условий, при которых они могли выступать, наши спортсмены оказались на высоте. Если бы нам разрешили выступить в сильнейшем составе, мы бы, несомненно, оказались в тройке сильнейших стран.

Павел Дуркин, пенсионер МВД, Усть-Цилемский район:

– Результатами наших спортсменов я доволен. Они были бы во много раз лучше и результативнее, если бы наше руководство страны показало «кузькину мать» продажному МОК. А этого не было сделано. Обидно за это. Своей затушеванной дипломатией мы подорвали авторитет своего государства перед американской властью. Они-то своей цели добились, используя внаглую незаконные способы и методы. Лучше было бы бойкотировать эту Олимпиаду и не участвовать в ней.

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