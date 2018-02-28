Александр Беглов: «Воркута и Ухта порадовали»

27 февраля Коми с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Это уже второй приезд полпреда в республику. В январе, вскоре после своего назначения на этот пост, он побывал в Сыктывкаре, где посетил столичные учреждения образования, здравоохранения и культуры. В свой нынешний приезд в регион полпред охватил два города – Воркуту и Ухту. В ознакомительной поездке его сопровождал глава Коми Сергей Гапликов.

Цель поездки, как сообщает пресс-служба главы и правительства Коми, – мониторинг исполнения поручений президента страны, реализации майских указов главы государства на территории республики, инициатив, затрагивающих стратегически важные сферы жизни населения.

Каждый свой визит, в какой бы город он ни приехал, Александр Беглов начинает с возложения цветов к мемориалам героев. Воркута и Ухта не стали исключением. В заполярном городе из аэропорта кортеж с полпредом и главой Коми отправился к мемориалу погибшим шахтерам и горноспасателям шахты «Северная». Память погибших горняков почтили минутой молчания.

Далее состоялась встреча с руководством воркутинского здравоохранения и родильного дома, а затем гости посетили несколько учебных заведений города и пообщались с юными северянами. В детском саду №53 Александру Беглову продемонстрировали инновационные технологии дошкольного образования, в школе №40 – высокотехнологичные классы для изучения английского языка, физики, химии, а также школьную киностудию.

Позже на брифинге по итогам визита в целом полпред признался, что Воркута его поразила.

– Когда я собирался в Воркуту, посмотрел статистические материалы перед поездкой, у меня было пессимистичное настроение. Приехал, чтобы поддержать жителей, а получилось так, что они меня поддержали. Сильные мужественные люди, которые имеют длинную волю и умеют побеждать, – охарактеризовал полпред воркутинцев.

Оценивая выполнение майских указов, Александр Беглов отметил, что они «практически выполнены», хотя, конечно, еще есть пункты, которые требуют доработки. Похвалил Воркуту и за то, что здесь ликвидирована вторая смена в школах и есть ясельные группы для малышей до полутора лет. По Северо-Западу эта проблема будет решена только к 2020 году.

– На встречах мы говорили о проблемах, но мы говорили и о достижениях. Что, нет в Воркуте достижений? Конечно, есть! Народ здесь не вкалывал, не работал, что ли? Не создавал национальный продукт, экономику? Создавал и работал. За последние шесть лет очень много сделано. Да, есть свои трудности и сложности, но тем не менее смотрите, в каком город состоянии. Конечно, хотелось бы лучше, но это же на те деньги сделано, которые заработали жители Воркуты. Я уезжаю из Воркуты с самым хорошим настроением.

Воркутинским журналистам Александр Беглов сообщил, что в ближайшее время он намерен вновь приехать в заполярный город и посетить проблемные объекты.

Среди актуальных проблем заполярного рода – аварийный жилой фонд, переселение с Севера, малозаселенные дома в самой Воркуте, затраты на которые перегружают местный бюджет.

– У нас есть ряд вопросов, которые мы сегодня решаем на федеральном уровне. Это присвоение Воркуте как моногороду статуса территории опережающего развития. Мы с Александром Дмитриевичем обсуждали эту проблему, я просил его поддержки в решении этого вопроса, в том числе и в правительстве России, – подвел итог воркутинской поездки глава Коми Сергей Гапликов.

Вторую половину дня Александр Беглов и Сергей Гапликов провели в Ухте, где полпреда также ждала насыщенная программа – возложение цветов к мемориалу «Вечная слава», знакомство с крупнейшим вузом региона – Ухтинским государственным техническим университетом, посещение учебного полигона УГТУ и музея вуза, встреча со студентами.

Экскурсию по учебно-практическому полигону горно-нефтяного колледжа УГТУ для высоких гостей провел лично ректор университета Николай Цхадая. На площадке, окруженной учебными корпусами, размещено уникальное оборудование, которое помогает будущим нефтяникам и газовикам совмещать теорию и практику. Полигон представляет собой практически полный цикл добычи и переработки нефти и газа. Например, здесь есть рабочая модель нефтяной скважины. Как подчеркнул гид, в оснащении полигона вузу помогли партнеры УГТУ – крупнейшие компании, градообразующие предприятия Ухты.

Знакомство с истоками нефтяной промышленности продолжилось в музее Ухтинского технического университета, где полпреду показали уникальную коллекцию экспонатов, повествующих о разных, в том числе трагических, событиях истории города, положившего начало промышленному освоению Севера.

Следующим мероприятием визита в «северную жемчужину» стала встреча со студентами и преподавателями УГТУ. Она началась с исполнения трех гимнов – российского, Республики Коми и вузовского, что особо впечатлило Александра Беглова. Как он отметил в ходе общения с журналистами, такого проявления патриотизма в ходе рабочих поездок по Северо-Западу ему наблюдать еще не приходилось.

Более того, приветствуя полпреда от имени коллектива Ухтинского технического университета, ректор Николай Цхадая предложил провести в Ухте или в любом другом городе окружной конкурс инновационных проектов в сфере патриотического воспитания молодежи. Сергей Гапликов, продолжив его речь, пригласил на сцену авторов патриотического видеоролика «Заполярье» Ираиду Манакову и Евгения Гроха. Александр Беглов поблагодарил авторов за этот замечательный фильм, который ему очень понравился, и вручил молодым людям подарок – книгу о Владимире Путине, написанную его учительницей.

– Только люди, которые любят свою малую родину, любят страну и имеют твердую волю, умеют побеждать, – подчеркнул полномочный представитель президента, обращаясь к создателям ролика и к залу.

Свое выступление перед студенческой аудиторией полпред посвятил экономике и политике, подробно рассказав, как реализуется в стране программа «Образование», о вызовах времени и мегапроектах, которые позволят выйти нашей стране на качественно новый уровень.

На итоговом брифинге Александр Беглов признался:

– То, что я увидел в Воркуте и Ухте, меня порадовало, потому что видно, что поставленные президентом задачи выполняются. Конечно, есть проблемы, нерешенные вопросы, которые еще предстоит реализовать. Но если говорить в целом, то и Воркута, и Ухта порадовали.

В финале рабочей поездки Александр Беглов встретился с руководителями градообразующих предприятий «жемчужины севера» и обсудил с ними перспективы развития Ухты в разрезе инвестиций в экономику и социальную сферу города.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru