Где встречаться с избирателями, решат местные власти

На сессии Госсовета Коми депутаты прекратили полномочия трех коллег, но так и не выбрали новых председателей комитетов, а также проголосовали за определенность в местах встреч с избирателями и внесение парламентариев, лишенных мандата за коррупцию, в специальный реестр.

Нынешний, шестой созыв Госсовета Коми рискует войти в парламентскую историю региона как самый изменившийся по составу по сравнению с тем, каким он был изначально, после выборов. На заседании, прошедшем 28 февраля, парламентарии официально досрочно прекратили полномочия еще трех своих коллег – Нины Нестеровой, скончавшейся в декабре прошлого года, Натальи Паншиной, покинувшей Госсовет ради руководства администрацией Печоры, и Виктора Поляхова, имеющего сейчас проблемы с законом и успевшего отказаться от мандата по собственному желанию, а не по судебному решению.

Сложность в том, что из-за отсутствия Нины Нестеровой и Натальи Паншиной уже два месяца фактически «обезглавлены» два комитета Госсовета – по законодательству и местному самоуправлению и по социальной политике. Планировалось, что на нынешнем заседании рассмотрят новые кандидатуры на посты руководителей комитетов: на законодательный – Леонида Вокуева, на социальный – Сергея Артеева. Но оба депутата ходатайствовали, чтобы этот вопрос решался не сейчас, а 22 марта. С таким положением дел не согласился депутат Олег Михайлов, который активно и весьма горячо настаивал на том, чтобы вопрос о новых председателях был включен в повестку нынешнего заседания. Но большинство парламентариев предпочло отложить дело на три недели.

Пожалуй, самым активно обсуждаемым на нынешнем заседании и предшествовавших ему заседаниях комитетов стал вопрос о внесении изменений в закон «О статусе депутата Государственного Совета РК». Первая поправка: теперь если народного избранника освободили от занимаемой должности в связи с утратой доверия за коррупционное правонарушение, то сведения об этом будут внесены в специальный реестр. Вторая: депутаты Госсовета теперь должны встречаться со своими избирателями только в специально отведенных местах. Где именно – должны определить органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, которые составят соответствующие списки помещений и определят порядок их предоставления. Кроме того, встречи депутатов с избирателями в форме публичного мероприятия должны проводиться в соответствии с законом о митингах, демонстрациях и шествиях. Также изменения предполагают административную ответственность за воспрепятствование встреч депутатов с народом.

Сомнения в правильности принятия изменений озвучил Олег Михайлов, который высказал мнение, что в таком случае одна ветвь власти (местное самоуправление) будет диктовать другой ветви власти (парламентской), где ей встречаться с народом, а это противоречит словам Конституции о разделении властей, кроме того – ограничивает депутата в возможностях таких встреч. Владимир Косов возразил, что эти изменения принимаются не ради того, чтобы ограничить депутатов в их правах, а наоборот – гарантировать, что они смогут проводить встречи с избирателями в нормальных условиях. А Геннадий Горбачев напомнил, что поправка эта вносится, чтобы привести региональный закон в соответствие с федеральным, а как этот закон будет применяться на практике – покажет ближайшее время. Большинство депутатов высказалось за поправки.

Анна ПОТЕХИНА

Фото БНК