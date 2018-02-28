Битва молодых профессионалов

В Сыктывкаре близится к завершению третий региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – отборочный этап национального чемпионата. В течение трех дней студенты техникумов и колледжей республики демонстрируют независимым экспертам и потенциальным работодателям свои профессиональные навыки, умение решать профессиональные задачи высокого класса.

В этом году чемпионат, в котором принимают участие 92 участника от 16 до 22 лет, проходит в Коми в третий раз. По словам руководителя регионального координационного центра WorldSkills Ларисы Волощук, чемпионат ежегодно прирастает компетенциями (этим словом нынче принято обозначать способность специалиста решать профессиональные задачи). На первом чемпионате в 2016 году была представлена всего одна компетенция – «Кондитерское дело», в 2017 году было уже девять компетенций плюс четыре компетенции «JuniorSkills», где свое мастерство, приобретенное в различных технических кружках, показывали школьники от 10 до 17 лет. В этом году в чемпионате приняли участие представители уже 14 профессий.

Приобретенное в техникуме мастерство демонстрировали представители таких специальностей, как «Сухое строительство и штукатурные работы», «Электромонтаж», «Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Парикмахерское искусство», «Прикладная эстетика», «Поварское дело», «Хлебопечение», «Медицинский и социальный уход», «Дошкольное воспитание», «Преподаватель младших классов», «Туризм», «Предпринимательство», «Сетевое и системное администрирование».

Кроме того, в рамках чемпионата на базе «Кванториума» прошли соревнования для школьников по компетенциям «Мобильная робототехника», «Мультимедийная журналистика», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Электроника». Всего в этой категории приняли участие 34 человека.

Как рассказала Лариса Волощук, новые конкурсные площадки – интересные и востребованные для республики. Это предпринимательство, туризм, ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Помимо профессиональных соревнований, чемпионат – еще и прекрасная возможность обмена опытом для преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения, а для нынешних школьников – это профориентация, возможность ознакомиться с материальной базой сыктывкарских техникумов и увидеть в деле завтрашних выпускников.

В числе независимых экспертов на всех площадках присутствуют работодатели. Это очень важно, так как тем, кто проявил себя настоящим профи, обязательно будет предложена работа после окончания техникума. По словам Ларисы Волощук, победители и призеры прошлых лет получили большое количество предложений от работодателей и успешно трудоустроились.

Впервые в этом году в рамках чемпионата была организована площадка по компетенции «Предпринимательство», проходившая на базе Сыктывкарского торгово-экономического колледжа. Пожалуй, это была одна из самых интересных площадок, так как в ней принимали участие студенты разных специальностей из шести колледжей и техникумов республики. Эти ребята в перспективе рассматривают возможность открытия своего дела. Вместе со своими руководителями они разработали и представили на суд независимых экспертов свои бизнес-проекты. По мнению ответственной за организацию этой площадки заместителя директора СТЭК Веры Дорошенко, в нынешних экономических условиях, когда специалистам сферы услуг бывает непросто трудоустроиться, открытие собственного дела – реальный выход.

Будущие предприниматели заметно волновались. Ведь в отличие от других площадок чемпионата, где требовалось проявить свое мастерство, на этой площадке нужно было еще и доказать жизнеспособность представленных проектов. Несмотря на то что, казалось бы, были сделаны все расчеты, определена целевая аудитория, изучен рынок, вопросы экспертов многих ставили в тупик. Все-таки предпринимательство требует не только теоретических знаний, но и хорошего знания рынка и реального понимания спроса и ценовой политики. А это уже жизненный опыт. Поэтому на вопросы «Как вы собираетесь получать прибыль?» и «Из чего складывается ваша цена на услугу?» ответить внятно могли не все.

Хотя некоторые бизнес-проекты были действительно интересны. Такие, например, как бизнес-проект студентов СТЭК, будущих технологов общественного питания Виталия Бызова и Николая Казакова «Обед на вашей кухне». Бизнес-идея проекта такова: приготовление блюд для любого семейного торжества, романтического ужина или просто обеда на семью прямо на дому заказчика. В перечень услуг по желанию клиента входят сервировка стола, закупка необходимых продуктов в магазине и даже проведение мастер-класса по оформлению праздничных блюд.

Как рассказал «Республике» один из авторов проекта Николай Бызов, специальность повара он выбрал осознанно. Профессия ему интересна, и, хотя после техникума он планирует получать высшее образование, поварское искусство ему в жизни не помешает. После армии он планирует реализовать проект «Обед на вашей кухне».

Студентки политехнического техникума, будущие парикмахеры Татьяна Попова и Евгения Липина, представили проект социальной парикмахерской «Ваш выбор» в одном из пригородов Сыктывкара. Были также представлены проекты мини-кафе «Мороженое», клуба семейного отдыха и другие.

В течение трех дней ребята выполняли разные задания. В первый день они рассказывали о себе и вкратце о проектах. Второй день был посвящен уже более фундаментальным заданиям: маркетинговому планированию и финансовым расчетам – это то, что можно показать инвесторам, чтобы убедить их вложиться в этот проект.

– Потому что на национальном уровне есть бизнес-ангелы, которые готовы вкладывать в развитие проектов начинающих предпринимателей, – пояснила «Республике» главный эксперт площадки «Предпринимательство», преподаватель ТЭК из Екатеринбурга Светлана Звонкова. – Мы пригласили независимых экспертов – предпринимателей, бухгалтеров, чтобы они смогли направить ребят в нужное русло. По итогам чемпионата победители поедут в Ярославль, где будет представлено 56 регионов. Это будет отборочный этап, где выберут от шести до восьми команд для состязаний на федеральном уровне. А потом уже из этих команд выберут одну, которая поедет представлять Россию на европейском этапе или на мировом чемпионате. Там уже обязательное требование – знание английского языка.

По оценке главного эксперта, из представленных проектов можно выделить несколько жизнеспособных. Однако имена победителей пока не может предсказать никто, так как результаты подводит система CIS, в которую вводятся все выставленные экспертами оценки.

Имена победителей чемпионата «WorldSkills Russia» объявят 2 марта в 15 часов в концертном зале гимназии искусств при главе Коми.

Галина ГАЕВА

Фото komiinform.ru