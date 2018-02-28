Дина Чупрова: «Почему важно участвовать в выборах»

Деятели культуры, спорта, медицины, образования Коми рассказали «Республике», почему они собираются прийти на выборы президента России 18 марта, призвав сделать то же самое и остальных жителей региона.

Дина Чупрова, краевед, педагог Дома детского творчества в поселке Усогорск Удорского района, организатор и вдохновитель маршрута «Ожерелье Удоры»:

– Я не агитатор и не пропагандист, но считаю, что каждый человек, придя на выборы, таким образом определяет развитие или упадок своей страны. Есть демократические процедуры, и если выборы существуют, значит, они кому-то нужны, если перефразировать Маяковского. Не ходить совсем на выборы – это значит придерживаться пассивной гражданской позиции.