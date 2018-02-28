Послание Федеральному Собранию – часть работы президента

Зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что оглашение президентом Владимиром Путиным послания Федеральному Собранию 1 марта, за 18 дней до президентских выборов, не нарушает предвыборного законодательства.

Ранее партия «Яблоко» призвала Путина изменить формат послания в связи с его участием в выборах – не оглашать 1 марта часть послания Федеральному Собранию, посвященную основным направлениям внутренней и внешней политики. Соответствующее письмо подписала лидер партии Эмилия Слабунова.

Однако, по словам Булаева, глава государства не только может, но и обязан в полном объеме исполнять свои полномочия. В связи с этим его послание Федеральному Собранию как часть работы президента не нарушает предвыборного законодательства, пишет «Интерфакс».

Формат грядущего мероприятия как часть работы президента подтвердил и пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов.

– По формату предстоящее мероприятие – это послание Федеральному Собранию действующего главы государства, – подчеркнул он.

Лина ПЕРОВА