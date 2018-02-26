Путин выступит в первый день весны

Президент Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию 1 марта. Эту дату, ранее обозначенную со ссылкой на осведомленные источники, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Согласно федеральному закону «О стратегическом планировании в Российской Федерации» ежегодное послание президента Федеральному Собранию является документом государственного стратегического планирования. Он содержит информацию о ситуации в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства, а также является основой для определения стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности государства, определения направлений достижения поставленных целей и задач в рамках разработки других документов государственного стратегического планирования.

Эксперты уверены, что с учетом предстоящих выборов изложенные 1 марта приоритеты будут раскрывать не столько конкретные цели и задачи, сколько конкретизировать предвыборную повестку Владимира Путина.

Сам президент ранее уже обозначил две ключевые темы послания – бизнес и наука. В начале февраля он сообщил, что планирует затронуть вопросы улучшения делового климата, развития инвестиций и инфраструктуры, а также учесть предложения Совета по науке. Бесспорно, будут затронуты и социальные вопросы как имеющие большое значение для населения, полагают эксперты.

Лина ПЕРОВА