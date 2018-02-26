Стартовали дебаты кандидатов в президенты

За три недели до выборов президента России стартовал период предвыборных дебатов. Кандидатам и их доверенным лицам предстоит ежедневно полемизировать в эфире телеканалов и радиостанций, чтобы привлечь избирателей на свою сторону и в режиме ограниченного времени представить тезисы своих программ.

Бесплатное время для предвыборной агитации выделяют пять государственных федеральных телеканалов и три радиостанции холдинга ВГТРК. Поскольку действующий глава государства Владимир Путин, баллотирующийся на новый срок как самовыдвиженец, отказался от участия в дебатах, телезрители будут наблюдать за полемикой семи кандидатов: Сергея Бабурина (партия «Российский общенародный союз»), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Ксении Собчак («Гражданская инициатива»), Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Бориса Титова (Партия роста) и Григория Явлинского («Яблоко»).

В Коми 13 февраля также состоялась жеребьевка бесплатного эфирного времени на телеканале «Юрган» и теле- и радиоканалах «Коми гор». Первые дебаты прошли в вечернем эфире «Юргана» уже 20 февраля. Кандидата от КПРФ, председателя совхоза имени Ленина Павла Грудинина представлял его доверенное лицо в республике Валерий Харченко, от имени лидера ЛДПР выступил доверенное лицо Владимира Жириновского в Коми Иван Филипченко.

В процессе дебатов стороны попытались раскритиковать слабые места соперников. Например, представитель ЛДПР высказал мнение, что успешно руководить подмосковным совхозом в непосредственной близости от Москвы, где крутятся большие деньги, – невеликая заслуга. Другое дело, если бы Павел Грудинин смог бы также успешно поднять из руин какой-нибудь колхоз в Кировской области.

В свою очередь доверенное лицо кандидата от КПРФ спросил, почему Владимир Жириновский, некогда критиковавший компартию за то, что ею руководят пожилые люди, вступив теперь сам в солидный возраст, больше не поднимает вопрос об ограничении возраста президента страны.

В целом пикировок было немного, так что первые дебаты получились довольно мирными.

Галина ВЛАДИС