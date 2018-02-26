На вертолетах, снегоходах и пешком

Избирком Коми на своем очередном заседании принял решение о проведении досрочного голосования отдельных групп избирателей.

В республике традиционно проводится досрочное голосование граждан, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено. Особое внимание уделяется организации голосования вахтовиков.

Установленный законом период проведения досрочного голосования для избирателей, проживающих в отдаленных деревнях и вахтовых поселках, – с 25 февраля по 17 марта, в Республике Коми – с 9 по 17 марта.

Голосование планируется провести на 18 территориях (кроме Сыктывкара и Усть-Вымского района). Члены УИК 107 избирательных участков будут добираться по 194 маршрутам на вертолете, железнодорожным транспортом, на автомобилях повышенной проходимости и снегоходах. На территории двух избирательных участков – №№ 597 и 598 в Сысольском районе до жителей десяти отдаленных деревень члены избирательных комиссий доберутся пешком.

Планируется охватить порядка 10 577 человек, что составит 1,56 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории Республики Коми. Из них вахтовиков – порядка 2549 человек (0,38 процента).

Лина ПЕРОВА