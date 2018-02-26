Москвичка победила в конкурсе коми блогеров

Преподаватель математики Московского государственного университета Анастасия Васильева победила в конкурсе «Коми блогйысь».

Всего в конкурсе участвовали семнадцать коми блогеров из Кабардино-Балкарии, Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края и Республики Коми. Результаты конкурса подвели в Международный день родного языка. По мнению жюри, блог москвички оказался самым интересным и насыщенным.

Москвичка Анастасия Васильева два года назад самостоятельно выучила коми язык. Девушка так хорошо его усвоила, что ведет в социальной сети «ВКонтакте» группу «Математика комиӧн» («Математика на коми») и научно-популярный блог. Год назад она впервые побывала в Сыктывкаре и смогла пообщаться с носителями коми языка, приняв участие в Международной научной конференции «Электронная письменность народов Российской Федерации: опыт, проблемы и перспективы».

– У меня на самом деле два блога, – рассказала «Республике» Анастасия Васильева. – Один «Велӧдӧм паськӧдан блог» – научно-популярный блог, связанный с математикой. Его я начала вести в декабре 2016 года, туда стараюсь писать примерно раз в месяц – раз в два месяца, по ситуации. Второй – «Пасйӧдъяс» («Заметки») – его начала вести минувшей осенью, открыла записью про пьесы Виктора Савина «Райын» и «Инасьтӧм лов». Потом сделала еще две записи, а в декабре-январе написала цикл заметок про коми язык. Их надо читать как единый текст, разбивку делала из-за объема.

О том, что сподвигло обратиться к ранее неизвестному ей языку, Анастасия рассказала в своем блоге. Члены жюри отметили ее в номинации «Менам олӧмын коми кыв» («Коми язык в моей судьбе»). Одни участники конкурса ведут блоги, чтобы просто поделиться своими мыслями, другие – в рамках профессиональной деятельности. Есть и те, кому ведение блога помогает в изучении коми языка. В номинации конкурса «Медбур юӧр» («Актуальные новости») победила ижемка Татьяна Хатанзейская, самым активным блогером признан ученый-фольклорист Алексей Рассыхаев. В категории «Выль ним» («Дебют») лучшей стала студентка Ирина Терентьева. Блог Евгении Абибулаевой отличается мелодичностью и образностью коми языка, несмотря на то, что блогер проживает в Кабардино-Балкарии.

В конкурсе приняли участие 36 работ, опубликованных в период с ноября 2016 года по январь 2018 года. Победители будут награждены сертификатами и подарками, участники, особо отмеченные жюри, – поощрительными призами.

Артур АРТЕЕВ

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