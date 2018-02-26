В Сыктывкаре прошли диктанты на разных языках

В День родного языка, 21 февраля, в республике впервые прошли открытые диктанты на языках разных народов. Свою грамотность письменной родной речи смогли проверить коми, коми-пермяки, русские, болгары, белорусы, армяне и немцы.

В этот день в Национальной библиотеке Коми 118 человек написали диктант на коми языке – «Ӧтувъя диктант» («Единый диктант»). До начала акции в фойе библиотеки желающие могли поиграть в краеведческие и лингвистические игры, посмотреть книжную выставку «Сёрнитам комиöн…», где были представлены справочная и учебная литература по коми языку, словари, а также произведения председателя Союза писателей республики, автора текста диктанта Елены Козловой. В тексте она вспоминает родную деревню Лыаты.

Участников акции поприветствовали заместитель министра национальной политики Коми Вячеслав Попов, депутат регионального парламента Татьяна Саладина, председатель МОД «Коми вой-тыр» Алексей Габов, ректор Коми республиканского института развития образования Галина Китайгородская. Кандидат педагогических наук, научный сотрудник сектора литературоведения ИЯЛИ КНЦ УрО РАН Валентина Лимерова напомнила аудитории о правилах написания диктанта и зачитала текст.

Коми диктант в этот день писали также в аудитории Центра инновационных языковых технологий в республиканском Доме дружбы народов.

– Если для межрегионального общественного движения «Коми войтыр» и Немецкой национально-культурной автономии республики проведение открытых диктантов уже стало традиционным, то для других это первый опыт, – отметила министр национальной политики республики Галина Габушева. – При этом большую активность в проведении диктантов проявила молодежь. Акция еще раз показала, какую значимую роль играет в жизни человека знание родного языка.

Армяне для написания диктанта выбрали посвященное родной Армении стихотворение Егише Чаренца «Лето». Национально-культурная автономия болгар Сыктывкара провела диктант во время вечера болгарской поэзии. Для акции выбрали отрывок из классической болгарской песни «Една българска роза» («Болгарская роза»). Результаты диктанта показали, что болгарский язык лучше знают люди старшего поколения.

Немецкая НКА в этом году провела всероссийскую акцию «Tolles Diktat-2018» впервые на двух площадках. Знатоки немецкого языка писали диктант в столичной школе №21 с углубленным изучением немецкого языка и в Национальной библиотеке Коми. В преддверии мирового первенства по футболу FIFA-2018 диктант был посвящен футбольной тематике и матчу между сборными СССР и ФРГ 1955 года.

Коми-пермяки поддержали своих земляков, которые писали всеобщий диктант 17 февраля, в День коми-пермяцкого языка. В честь предстоящего юбилея – 80-летия города Кудымкара – текст диктанта был посвящен его легендарному основателю – Кудым Ошу. Результаты по всем диктантам будут известны в марте.

Артур АРТЕЕВ

Фото nbrkomi.ru