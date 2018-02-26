Отличное сотрудничество

На базе Усинского политехнического техникума открылась пятая именная аудитория «Роснефти» – учебная мастерская по ремонту нефтепромыслового оборудования (МРНПО), в которой будут обучаться студенты направления «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

Реализация этого масштабного проекта стала возможной благодаря сложившейся системе социального партнерства с УПТ и программе «РН – Северная нефть» по взаимодействию с учреждениями образования.

На торжественной церемонии открытия аудитории студентов и педагогов техникума поздравили директор УПТ Олег Рубан, заместитель руководителя администрации Усинска Татьяна Анисимова, начальник управления подготовки нефти и газа «РН – Северная нефть» Максим Мирошниченко, а также генеральный директор СП «Борец» Сергей Рякин.

Они отметили, что открытие мастерской, оснащенной современными инструментами и оборудованием, – важное событие в жизни учебного заведения и всех студентов УПТ, получающих техническое образование. Кроме того, это яркое свидетельство тесного взаимодействия и последовательной работы в рамках социального партнерства, которое позволяет решать одну из важнейших государственных задач по подготовке квалифицированных рабочих и инженеров.

Открытое занятие, продолжившее мероприятие, стало презентацией возможностей новой мастерской. Третьекурсники, получив задание мастера производственного обучения, продемонстрировали свои навыки в работе со слесарным инструментом, центробежными насосами и станками. Почетные гости и профессионалы-нефтяники, пристально наблюдая за действиями студентов, по достоинству оценили сноровку ребят и уровень их подготовки.

– Открытие учебной лаборатории такого уровня – событие, значимое не только для техникума, – считает начальник управления подготовки нефти и газа «РН – Северная нефть» Максим Мирошниченко. – Производственные предприятия нуждаются в притоке молодых высококвалифицированных рабочих и инженеров, которые обладают не только теоретической базой, но и крепкими практическими навыками. Такие специалисты, придя на производство, быстрее вливаются в коллектив, легче обучаются и через короткий срок способны самостоятельно выполнять поставленные задачи. Плюс еще и в том, что все оснащение мастерской – это не макеты или муляжи, а действующие узлы и агрегаты, которые применяются непосредственно на производстве.

По его словам, в условиях лаборатории ребята смогут научиться правильно обслуживать и ремонтировать нефтепромысловое оборудование. А наличие практического опыта значительно повышает ценность выпускника в глазах работодателя.

– Новая мастерская станет хорошим подспорьем в подготовке квалифицированных рабочих, – уверен директор УПТ Олег Рубан. – Благодаря сотрудничеству с «РН – Северная нефть» в помещении был сделан масштабный ремонт, закуплено современное оборудование, приобретена техническая литература. Нефтяники предоставили центробежные насосы, на которых учащиеся будут оттачивать выполнение главных слесарных навыков – от набивки сальников до центровки насосов и многие другие манипуляции. Все это обязательно пригодится им в дальнейшей работе, так как подобные агрегаты действуют, считай, на всех дожимных, блочно-кустовых насосных станциях, на установках подготовки нефти и объектах перекачки сырья. В ремонтной мастерской установлены новые рабочие столы для разборки электропогружного оборудования, рабочие места студентов оснащены всем необходимым инструментом и материалами. Теперь процесс обучения будет более эффективен.

Такого же мнения придерживаются мастер производственного обучения УПТ Сергей Праведный и его подопечные – третьекурсники направления РЭНГМ.

– Мастерская произвела очень сильное впечатление, – делится третьекурсник УПТ Дмитрий Ганиев. – Теперь, когда есть возможность на практике отрабатывать то, о чем Сергей Гарикович рассказывает на лекциях, наши занятия будут еще полезнее. В моей семье практически все работают в нефтяной отрасли, поэтому и у меня раздумий – кем быть и где учиться – не было, стану продолжателем династии и очень надеюсь, что образование, полученное в УПТ, мне в этом поможет.

Усинский политехнический техникум (УПТ) – стратегический партнер «РН – Северная нефть», дочернего общества НК «Роснефть», в области подготовки и переподготовки кадров.

Сложившаяся система взаимодействия строится на общекорпоративных принципах НК «Роснефть» в области подготовки кадров и взаимодействия с организациями профобразования, а также органично вписывается в стратегию федерального приоритетного проекта «Новые рабочие кадры для инновационной России», запущенного Советом по реализации приоритетных стратегических проектов при президенте России.

Ежегодно по программам благотворительности и взаимодействия с образовательными организациями Общество выделяет техникуму средства на укрепление материально-технической и развитие учебно-тренинговой базы. Сегодня в УПТ действует именной комплекс НК «Роснефть».

В 2016 году при поддержке «РН – Северная нефть» на базе УПТ открылся учебный центр профессиональных квалификаций, профиль которого – нефтегазовое дело. В 2017-м в распоряжении будущих нефтяников и энергетиков появился полигон «Добыча нефти», на котором ребята оттачивают навыки, необходимые им в дальнейшей работе.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»

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