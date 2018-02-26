Александр Хохлов: «Местные специалисты – в приоритете»

Тепличный комплекс в Сосногорском районе, который в ближайшее время планируют построить региональные власти и группа компаний «Ренова», начал набор будущих сотрудников. 16 февраля на базе местного центра занятости состоялась ярмарка вакансий для будущего тепличного комплекса «Сосногорский». О том, какие специальности будут востребованы на новом предприятии, какие условия будут созданы для работников и насколько введение тепличного комплекса позволит решить проблему безработицы в районе, в интервью «Республике» рассказал начальник управления занятости Министерства труда, занятости и социальной защиты Коми Александр Хохлов.

– Какова сегодня ситуация на рынке труда республики и Сосногорского района в частности?

– Уровень безработицы в республике – в пределах ожидаемых значений, но отмечается небольшое увеличение числа безработных. В первую очередь это связано с сезонным фактором: в зимнее время перечень вакансий, которые могут предложить центры занятости, уменьшается. В последние годы летом ситуация улучшается еще и за счет того, что мы участвуем во многих проектах народного бюджета, где силами безработных строятся или ремонтируются различные социально значимые объекты. Но, как правило, это работа с мая по октябрь. Сейчас же на рынке труда 7,5 тысячи безработных, что составляет 1,7 процента от общей численности рабочей силы. В самом же Сосногорском районе ситуация немного хуже – 490 безработных (2,2 процента от общей численности рабочей силы).

В целом нельзя сказать, что у безработицы в Коми женское лицо, потому что 52 процента безработных женщин по отношению к 48 процентам безработных мужчин – это небольшая разница. Однако в Сосногорском районе большая часть безработных, которые стремятся найти работу, – женщины.

Основное количество предприятий использует мужской труд. Это нефтеперерабатывающий и газоперерабатывающий заводы, отделение Северной железной дороги. Из производств, где может применяться женский труд, в Сосногорске есть кондитерская и швейная фабрики.

В новый тепличный комплекс потребуется 250 сотрудников, 110 из которых – овощеводы. Большую часть вакансий овощеводов могут занять женщины. Нужно отметить, что в рамках программы развития собственных производств строительство этого тепличного комплекса – очень перспективный проект. Сегодня в Коми только одна компания занимается производством овощей закрытого грунта – это совхоз «Пригородный», который выращивает примерно три тысячи тонн овощей в год. Комплекс в Сосногорске разместится на 10 гектарах. Согласно планам правительства он должен на четверть закрыть потребность жителей региона в овощах закрытого грунта. Мы думаем, что претендовать на вакансии овощеводов будут женщины возрастного диапазона от 25 до 50 лет. В целом же новый тепличный комплекс – это возможность решить проблему безработицы как в Сосногорске, так и в близлежащих населенных пунктах.

– На какой стадии сейчас находится строительство?

– В день проведения ярмарки вакансий, 16 февраля, мы побывали на стройплощадке, там уже подготовлены сваи под теплицы, начато строительство сортировочного цеха и склада готовой продукции. Компания приняла решение строить тепличный комплекс рядом с Сосногорской ТЭЦ, избыток тепловой энергии которой можно будет направить на теплицы, что позволит сократить издержки. Опыт строительства подобных комплексов в других регионах позволяет надеяться, что комплекс будет построен в срок.

Новый комплекс – это теплицы пятого поколения, где для выращивания растений применяются новейшие технологии, позволяющие выращивать экологически чистые овощи. Для сравнения: в совхозе «Пригородный», где используются теплицы четвертого поколения, применение специальных препаратов для выращивания растений – минимальное, в основном там все делается за счет препаратов растительного происхождения и специально разводимых насекомых. Поэтому продукции «Пригородного» можно доверять, содержание нитратов в ней стремится к нулю.

Теплица пятого поколения, так называемая «полузакрытая теплица», созданная по технологии Ultra Clima, сохраняет все преимущества теплиц четвертого поколения типа ВЕНЛО, но во многом превосходит их по целому ряду параметров. В частности, поддерживает в любой период времени года идеальный микроклимат, позволяет экономить затраты на отопление, защищена от проникновения вредителей, в теплице Ultra Clima не происходит застоя воздуха, что препятствует развитию заболеваний, благодаря пленочным рукавам, расположенным под каждой грядкой.

– Но работа в таких теплицах, вероятно, потребует специальной подготовки?

– Да, потребуется подготовка специалистов. Хотя многие из пришедших на ярмарку пребывают в иллюзиях и полагают, что если они выращивают помидоры и огурцы на своих дачах, то и работа в тепличном комплексе немногим от этого отличается. На самом деле для работы овощеводом в тепличном комплексе навыки нужны другие. Как таковой физический труд, связанный с наклоном над грядкой, здесь не практикуется, так как теплицы высокие, более трех метров, а растения в них тянутся вверх, подвешенные к специальным шпалерам.

Во время сбора урожая и ухода за растениями внутри помещений рабочие передвигаются по рельсам на самоходных колясках, на которых установлена площадка, поднимающаяся на высоту более двух метров. К этой работе есть медицинские противопоказания. Вряд ли овощеводом сможет работать человек, боящийся высоты, страдающий аллергией или легочными заболеваниями. Поэтому мы уже сейчас, на начальном этапе, при подборе кадров предупреждаем о противопоказаниях. Что касается возраста или пола, тут никаких особых требований нет: овощеводами могут работать как женщины, так и мужчины. Еще один момент: профессия эта для людей терпеливых, готовых выполнять рутинную, требующую многократно повторяющихся действий работу. Людям с активным темпераментом она может быстро надоесть.

На ярмарку в Сосногорске пришли 105 заявителей разных возрастов и пола. Ни одному из них не было отказано в собеседовании. Мы готовы принять людей с условием прохождения обучения на специальных курсах по подготовке овощеводов. Двухнедельное обучение теории будет организовано на базе Коми республиканского агропромышленного техникума. В апреле обучим первую группу, следующую группу – в июле-августе. После учебы люди гарантированно трудоустроятся на хорошее предприятие, где для них предусмотрены все социальные гарантии и неплохая стартовая зарплата в 20 тысяч рублей. В последующем уровень заработной платы будет зависеть от того, сколько продукции было выращено и передано на продажу. Условия работы тоже хорошие: в теплице всегда тепло, светло и чисто.

Конечно, не все кандидатуры соискателей будут утверждены, поскольку прием будет осуществляться на конкурсной основе, да и медосмотр может выявить противопоказания. В перспективе мы собираемся провести еще три ярмарки, чтобы подобрать не менее 300-400 кандидатов. Работа овощеводов будет строиться по бригадному принципу, и заработанное будет делиться на всю бригаду. Такой метод широко применялся в советское время на производствах, и здесь это оптимальный вариант. Естественно, многие не знали такой формы работы, а кто-то уже забыл, поэтому могут возникнуть сложности во взаимоотношениях – ведь работать нужно слаженно, успех бригады будет зависеть от производительности труда каждого. Поэтому необходим тщательный подбор в бригады.

Думаем, что работа заинтересует жителей Нижнего Одеса, где тоже есть проблема женской безработицы. От этого поселка до тепличного комбината около 48 километров. Конечно, тратить на дорогу до работы и обратно два часа кому-то покажется много, но с точки зрения жителей крупных городов это совсем немного. Еще одну ярмарку проведем в Ухте. Из Ухты до будущего тепличного комплекса можно доехать за 30-35 минут. В Ухте, конечно, на первый взгляд есть возможности для выбора работы: две тысячи вакансий на четыреста безработных. Но из двух тысяч примерно полторы тысячи – это стандартно мужские профессии, да еще и вахтовым методом работы. Не все женщины, которые в Ухте работают крановщицами и строительными мастерами, это делают от хорошей жизни. Думаю, если у них появится возможность работать в теплице, кто-то захочет ею воспользоваться.

Меня лично ярмарка вакансий в Сосногорске очень порадовала. Среди соискателей были как претенденты на рабочие профессии, так и люди с высшим инженерным образованием.

– Но ведь помимо овощеводов в тепличный комплекс нужны и агрономы, агрохимики, инженеры, операторы, административный состав. И их тоже требуется немало. Есть ли в Коми свои специалисты для работы в этой сфере?

– В первую очередь, конечно, мы планируем использовать свою рабочую силу, из Коми. Специалистов из других регионов будем приглашать только на сложные профессии, профессиональная подготовка по которым у нас не проводится. По словам генерального директора ООО ТК «Сосногорский» Павла Трусагина, специалистов по работе в теплице с использованием современных технологий в республике практически нет. В связи с этим мы попытаемся найти специалистов из Коми, которые в течение последних десяти лет обучались по специальности агроном-технолог, агроном-биохимик, агроном по защите растений, и пригласить их на работу в Сосногорск. Если таковых не найдется, в единичных случаях специалисты будут приглашены из других регионов. Совместно с республиканским минсельхозом и администрацией Сосногорского района создавать для них привлекательные условия. В планах предприятия – возможность введения в эксплуатацию общежития на 50 мест, где смогут жить специалисты.

Беседовала Галина ГАЕВА

Фото Ярослава СЕВРУКА

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

В связи с ожидаемым вводом ООО Тепличный комплекс «Сосногорский» в сентябре 2018 года ГУ РК «ЦЗН города Сосногорска» проводит набор в группу обучения по профессии «Овощевод»

Требования: образование не ниже среднего общего. Отбор кандидатов на обучение проводит ООО Тепличный комплекс «Сосногорский».

Медицинские противопоказания к профессии «Овощевод» в связи с использованием теплиц пятого поколения:

ü заболевания органов дыхания (бронхиальная астма, хронический бронхит и др.);

ü заболевания сердечно-сосудистой системы (сердечная недостаточность, пороки сердца и др.);

ü заболевания опорно-двигательного аппарата (полиартрит, остеохондроз, радикулит и т.п.);

ü предрасположенность к аллергическим реакциям;

ü нарушения зрения;

ü частые простудные заболевания;

ü наличие наркотических и алкогольных зависимостей, курение;

ü фобии: боязнь замкнутых пространств, высоты (работы на высоте 3,5 м), боязнь насекомых.

Начало обучения – март 2018 года.

Гражданам, желающим получить новую профессию, необходимо обратиться по адресу: Ухта, Пионергорский проезд, д.2, каб.102. Справки по телефонам: 8 (8216) 74-99-32, 8 (8216) 74-99-53.