Образование в Коми: двадцать лет спустя

«Республика» продолжает цикл статей, посвященных различным сферам жизнедеятельности общества и изменениям в отраслях экономики за последние 18 лет – в период миллениума. Сегодняшняя публикация посвящена переменам, произошедшим в сфере образования.

Общее образование

Пожалуй, самое главное, что можно отметить в этой сфере, – это строительство новых школ. После почти тридцатилетнего застоя в области строительства новых социальных объектов введение в строй новых общеобразовательных учебных заведений стало большим событием. Ведь за эти годы очень много школ, особенно в глубинке, пришли в аварийное состояние, а оставшиеся не соответствуют новым требованиям и СанПиНам. Что касается городов, то в связи с увеличением рождаемости после принятия государственных мер по улучшению демографической ситуации практически все городские школы работают в две смены.

С 2012 по 2015 год в Коми было построено семь новых школ. В первую очередь школы строятся взамен аварийных. В 2017 году за счет высвобождения помещений создано дополнительно 875 новых учебных мест. В 2018-2020 годах планируется построить еще восемь новых школ общей численностью учебных мест 3190, в том числе 85 дошкольных мест в школе-саду.

Последовательно ведется модернизация общего образования, школы оснащаются современным оборудованием. Все образовательные организации подключены к сети интернет. На данный момент практически вся деятельность школы информатизирована. Через портал госуслуг производится запись в первые классы. Всю объективную информацию об успеваемости своих детей родители могут получить в электронных дневниках и в электронном журнале. Все происходящие в школе события отражены на сайте учебного заведения. С этого года начинает внедряться проект «Российская электронная школа», предполагающий, что все темы, которые есть в учебниках, разбираются педагогами. По каждой теме записывается вебинар. Школьник, по той или иной причине пропустивший урок, зарегистрировавшись на этом портале, может посмотреть его на своем компьютере. Республика Коми тоже подключается к этому проекту.

Если выразить в цифрах, то на укрепление материально-технической базы школ с 2011 по 2013 год было потрачено два миллиона рублей, а в 2017 году – уже 143,3 миллиона. За последние пять лет приобретено более 11 тысяч единиц учебного оборудования, более 20 тысяч единиц спортивного оборудования и инвентаря, около двух тысяч единиц компьютерного оборудования, оснащены медицинские кабинеты 137 школ, пополнены фонды 220 школьных библиотек, проведены ремонты в 234 школах. На сумму 114,2 миллиона рублей произведена замена технологического оборудования школьных столовых. Важный момент: с 2010 года сто процентов учащихся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием.

В 2018 году Республике Коми предусмотрено выделение субсидии из федерального бюджета в объеме 268,6 миллиона рублей на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Эти средства планируется направить на строительство учебного корпуса школы в селе Усть-Кулом, школ в селе Дутово Вуктыльского района и в селе Часово Сыктывдинского района. В целом, помимо вышеуказанных школ, в 2018-2020 годах запланировано строительство школы в сыктывкарском поселке Краснозатонский, школы на 400 мест в селе Помоздино Усть-Куломского района, школы на 80 мест с дошкольной группой на 20 мест в поселке Приуральский. Также к 1 сентября должна быть сдана школа на 1200 мест в столичном микрорайоне Орбита.

Особое внимание уделяется выявлению и сопровождению одаренных детей. 19 мая 2017 года между правительством Республики Коми и образовательным фондом «Талант и успех» было подписано соглашение о сотрудничестве. Коми стала одним из первых регионов, которые подписали соглашение с центром «Талант и успех». Президент страны Владимир Путин дал поручение, чтобы во всех регионах были созданы центры выявления талантливых детей. Такой региональный центр выявления и поддержки одаренных детей создан и в Коми. Его задача – объединить все известные структуры системы образования, в которых обучаются и получают услуги дети. Такие, например, как республиканский физматлицей, гимназия искусств при главе Коми, спортивные школы олимпийского резерва и т.д. Все подобные учреждения объединены в региональный центр по выявлению талантов.

Такие же центры есть на территориях муниципалитетов. Их главная цель – выявлять и направлять на дальнейшее обучение наиболее талантливых ребят, а также выявлять педагогов, которые занимаются по передовым технологиям. Благодаря такой целенаправленной работе будет создан республиканский реестр талантливых и одаренных детей. Если раньше считалось, что одаренные дети – это только те, кто участвует в олимпиадах и соревнованиях, то задача центра – выявлять талант не только по результатам олимпиад, поскольку победа в олимпиаде – не всегда признак особой одаренности, так как к олимпиаде школьника можно и «натаскать». Но свои таланты дети могут проявлять и в проектной деятельности.

В числе основных достижений Коми за последние два года – 31 призовое место на общероссийских олимпиадах и одно призовое место на международной олимпиаде по физике. Кроме того, Ухтинский технический лицей, физико-математический лицей и гимназия имени Пушкина вошли в топ-200 лучших школ страны, а школа села Усть-Кулом вошла в топ-200 лучших сельских школ России. Число выпускников, получивших сто баллов на ЕГЭ, выросло с 23 в 2016 году до 27 – в 2017 году.

Дополнительное образование

Изменения произошли и в сфере дополнительного образования. С этого года начнет внедряться система персонифицированного финансирования и учета каждого ребенка, посещающего те или иные кружки. Это необходимо для поддержки наиболее востребованных программ дополнительного образования, улучшения работы сети учреждений дополнительного образования, а также привлечения негосударственного сектора. Во всех городах и районах будет организован персонифицированный учет, а в половине из них еще и запущен механизм персонифицированного финансирования. Персонифицированный учет даст объективную картину того, сколько детей охвачено дополнительным образованием и какие программы дополнительного образования наиболее востребованы, а какие морально «устарели». Нередко бывает так, что бюджетные деньги тратятся, к примеру, на кружок лоскутного шитья, а посещаемость этого кружка очень низкая. В то же время к таким кружкам, как робототехника, у детей повышенный интерес, а денег создать условия для всех желающих не хватает. Персонифицированный учет позволит перераспределить средства в пользу наиболее востребованных и социально значимых программ и кружков.

Еще один важный момент: дополнительное образование становится по сути ступенью предпрофессиональной подготовки. В 2017 году Коми вошла в число сорока российских субъектов, которые открыли на своих территориях кваноториумы. Кванториум – это учреждение дополнительного образования совершенно нового типа, с новейшим оборудованием, в основе образовательного подхода лежит ориентирование ребенка на проектное мышление и разработки. Сейчас на федеральном уровне будут разрабатываться образовательные стандарты для кванториумов, так как имеющиеся стандарты допобразования не совсем подходят для них. Ведь кванториум предназначен для первичной профессиональной подготовки. К примеру, в Коми шесть основных квантов были выбраны по наиболее востребованным профессиям для обрабатывающей и химической промышленности, инженерной и энергетической отраслей, авиации и информационных технологий. У каждого кванта будет свой промышленный партнер, и ребята в увлекательной форме будут постепенно внедряться в азы той или иной профессии, проходить практику на предприятиях. В дальнейшем предполагается развить сеть кванториумов по всей республике.

Профессиональное образование

Глобальные изменения произошли и в сфере профессионального образования. Прошла оптимизация сети учреждений с целью исключения дублирования профессий, не востребованных на рынке труда, и с целью экономии бюджетных средств. Если в 2004 году в Коми было 42 училища и 20 техникумов, то сейчас в общей сложности осталось 32 профессиональных образовательных организации.

Сейчас подготовка кадров ведется исключительно под заказ экономики региона и России. В учреждениях СПО открыта профессиональная подготовка по направлениям топ-50. Это опережающая подготовка высококвалифицированных специалистов для экономики. В республике подготовку по топ-50 ведут 17 образовательных организаций. В этом году будет первый выпуск по этому направлению.

Кроме того, с этого года итоговая аттестация будет проводиться в форме демонстрационного экзамена. Компетенции выпускников будут оцениваться не так, как раньше, когда они просто писали экзаменационные работы. Теперь они должны показывать свои умения. Разрабатываются модули, по которым на экзамене они должны выполнить определенную работу. К примеру, собрать и разобрать двигатель. Оценивать это будут независимые эксперты из числа потенциальных работодателей. Все выпускники, получившие специальности топ-50, должны будут пройти государственную аттестацию в форме такого демонстрационного экзамена.

На базе профессиональных организаций совместно с работодателями и региональным министерством труда созданы восемь центров профессиональных квалификаций. Они нужны для того, чтобы работодатели могли организовать экзамен, увидеть выпускника в деле и решить, брать его к себе на работу или нет. Кроме того, работодатель за свой счет может в таком центре подготовить себе специалиста какого-нибудь узкого профиля. Эти центры профессиональных квалификаций проводят подготовку любого желающего получить профессию. Сюда направляют своих безработных на обучение новой профессии центры занятости населения, предприятия направляют сюда работников на повышение квалификации. Центры эти оснащены новейшим оборудованием, которое есть даже не на всех предприятиях.

За последние годы заметно вырос престиж рабочих профессий. Во многие образовательные учреждения среднего профобразования конкурс достигает шести человек на место. К тому же молодой человек, получивший диплом СПО, может без ЕГЭ поступить в вуз. Поэтому профессиональные колледжи для многих стали ступенью к высшему профессиональному образованию.

Оптимизация коснулась и сферы высшего профессионального образования. Министерством образования и науки проведена серьезная работа по сокращению филиалов, которые не давали качественного высшего образования. На данный момент в Коми функционируют только восемь вузов и филиалов: три головных вуза – СГУ, УГТУ и Коми республиканская академия госслужбы, остальное – филиалы других вузов. План приема вузам ежегодно дают в зависимости от экономических потребностей региона. При формировании контрольных цифр приема от республики требуется подтверждение, что те или иные запрашиваемые вузом цифры приема действительно актуальны для республики. Кроме того, при направлении на целевое обучение минобрнауки строго отслеживает, куда выпускник будет трудоустроен после окончания вуза. В договоре на целевую подготовку должно быть четко прописано, что в течение 3-6 дней он должен быть трудоустроен по специальности.

Интернатные учреждения

За последнее десятилетие – с 2007 по 2017 год на 60 процентов (506 человек) уменьшилось число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Количество детей, изымаемых из семей, сокращается. В то же время растет число детей-сирот, взятых на воспитание в семьи. С 2012 года доля детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях, увеличилась на 5,8 процента. Это обусловлено мерами социальной поддержки как самих детей, так и опекунских и приемных семей. Для психологической и методической поддержки приемных родителей на базе организаций для детей-сирот стали работать службы сопровождения замещающих семей, открылся Центр постинтернатного сопровождения, создан республиканский ресурсный центр по вопросам воспитания детей и молодежи.

Чтобы сделать условия для проживания детей-сирот более комфортными, была проведена оптимизация сети интернатных учреждений. Три-четыре года назад в детских домах республики воспитывалось более тысячи детей. На данный момент воспитанием менее 700 детей занимаются в 12 детских домах, подведомственных министерству образования. В первую очередь под оптимизацию попали маленькие детские дома, расположенные в сельской местности. В таких детских домах зачастую на 15-20 воспитанников приходилось в два, а то и более раза больше сотрудников, причем большинство из них – это хозяйственный и административный персонал. К тому же и условия проживания и воспитания в учреждениях не соответствовали требуемым нормам. Главная причина перевода воспитанников в более крупные учреждения, например в детский дом имени Католикова, – большие возможности для социализации детей, подготовки к выбору профессии и подготовки к самостоятельной жизни. Созданы хорошие условия для проживания в полностью отремонтированном корпусе, есть бассейн, спортзал, загородная база отдыха в Межадоре, дети учатся во многих школах города, что тоже сказывается на лучшей адаптации и социализации детей. Эти меры за последние два-три года уже показали свою эффективность: количество самовольных уходов из детского дома и правонарушений заметно сократилось.

Дошкольное образование

Еще несколько лет назад нехватка мест в детских садах была серьезной проблемой не только в городах, но и в селах республики. В Сыктывкаре очередь на место в детском саду превышала пять тысяч человек. Сегодня в республике за счет строительства новых детских садов и высвобождения помещений, в которых раньше располагались подсобные службы, под групповые комнаты созданы дополнительные места. Это позволило стопроцентно обеспечить местами в детских садах детей от трех до семи лет. В ближайшей перспективе – обеспечить местами всех детей с полутора лет.

С 2013 года прием заявлений в детский сад осуществляется в электронном виде через региональный портал госуслуг. Это позволяет сделать процедуру приема в детский сад максимально прозрачной. Каждый родитель имеет возможность, зайдя на сайт, ознакомиться с информацией о том, какой по счету он на очереди и как движется очередь.

Расширяются вариативные формы дошкольного образования, активно развивается негосударственный сектор. Так, например, в сравнении с 2012 годом на территории Коми количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в области дошкольного образования, увеличилось на шесть единиц, количество групп – на 11 единиц, количество детей, посещающих негосударственные детсады, – на 167 человек.

Три частные дошкольные образовательные организации – индивидуальный предприниматель Бобрецова, ООО «Консультативно-развивающий центр «Интеллект», ООО «Малое инновационное предприятие «Интеллект +» – имеют лицензию на право осуществления образовательной деятельности с охватом 52 детей.

Летний отдых и оздоровление детей

С этого года планируется внедрять электронную подачу заявлений на получение путевки в детские оздоровительные лагеря, создание единой базы путевок, что позволит организовать персонифицированный учет и равную доступность для всех детей республики. В ближайшем будущем планируется создать условия для получения путевки в одном известном всем родителям месте – операторе детского отдыха (в настоящее время это Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма), а не как сейчас: когда в каждом районе или городе прием документов на детский отдых организован в разных местах: где-то в школах, где-то в управлениях образования, многие родители этого не знают и соответственно не могут своевременно обратиться.

Еще один важный момент: раньше попасть в «Артек» или «Орленок» можно было только по пионерской путевке, которую распределяли чуть ли не всем «миром». Сейчас школьник может сам подготовить портфолио со своими успехами и все эти документы выложить на сайт соответствующего всероссийского лагеря с заявлением о предоставлении путевки. К примеру, он хочет попасть в профильную смену по теме «Космонавтика». Он заходит на сайт, смотрит, какие документы нужны, загружает, что необходимо, и ждет результатов. В прошлом году у нас 74 человека из Коми отдохнули в «Артеке». Электронная подача документов на путевку расширяет возможности для ее получения. Федеральная путевка в «Артек» и «Орленок» оплачивается полностью за счет федерального бюджета, проезд – за счет родителей.

Во всех лагерях отдыха, которые организует Республика Коми, предусмотрены профильные смены – творческие, спортивные, патриотические, этнокультурные, театральные, естественно-научные, технические, туристско-краеведческие. В этом году больше станет смен, направленных на развитие программ Российского движения школьников и Юнармии.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА