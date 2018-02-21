«МИ» идет в наблюдатели

Общественная палата республики заключила соглашение о взаимодействии с Союзом коми молодежи «МИ». Представители этой организации будут в составе наблюдателей на предстоящих президентских выборах 18 марта.

Напомним, Общественная палата Коми объявила набор наблюдателей 22 января. Немало добровольцев, которые будут следить за соблюдением избирательных прав на участках для голосования, – представители различных общественных объединений, заключивших с палатой соглашения.

Как сообщается на официальном сайте региональной палаты, председатель «МИ» – студентка Анна Махотина уже подала заявление на участие в конкурсном отборе наблюдателей. По ее мнению, это не только поможет ей внести свой вклад в выборы, но и получить полезный опыт.

Анна АЯНОВА