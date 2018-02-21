Сергей Гапликов поздравил офицеров с Днем защитника Отечества

Торжественная встреча с командирами воинских частей и руководителями органов военного управления, дислоцированных на территории региона, состоялась во вторник в Сыктывкаре.

Глава Республики Коми представил вновь назначенных руководителей: военным комендантом гарнизона Воркуты назначен майор Семён Не́коз, командиром пограничного сторожевого корабля «Сыктывкар» – капитан-лейтенант Артем Межлумов, начальником поста пограничного контроля «Сыктывкар-аэропорт» – старший лейтенант Антон Казанцев, сообщает пресс-служба руководителя региона.

23 февраля 2018 года исполняется 100 лет со дня создания Рабоче-крестьянской Красной армии. С тех пор Вооруженные силы страны пережили и доблестные, и непростые времена.

– Сегодня мы имеем боеспособную и регулярную армию со всеми родами и видами войск. Офицеры, прапорщики, мичманы, рядовые и матросы – это основной костяк, на котором держится и будет держаться наша Российская армия. Вы, как славные представители нашего доблестного воинства, сегодня с честью несете это гордое и очень нужное и важное звание защитника Отечества. Мы с правительством республики готовы оказать вам всестороннюю поддержку и сделать все от нас зависящее, чтобы вопросы в поле нашей ответственности решались оперативно, – обратился к командирам Сергей Гапликов.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru