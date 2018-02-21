Саид Джораев: «Почему важно участвовать в выборах»

Деятели культуры, спорта, медицины, образования Коми рассказали «Республике», почему они собираются прийти на выборы президента России 18 марта, призвав сделать то же самое и остальных жителей региона.

Саид Джораев, основатель и руководитель известного танцевального коллектива из Ухты «United Bit», директор Центра творческого развития студентов управления по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам Ухтинского государственного технического университета, президент регионального отделения Союза чир спорта и черлидинга России «Союз чир спорта и черлидинга Республики Коми»:

– Сейчас не то время, когда можно сидеть дома. Я считаю себя достаточно современным человеком, который понимает все процессы, происходящие с его страной. И это понимание должно быть у каждого россиянина. Сейчас в силу геополитических изменений и обстановки я уверен в том, что выборы необходимы. В наше время у людей достаточно коммуникаций для того, чтобы быть услышанными, чтобы высказать свое мнение, и именно поэтому нельзя оставаться в стороне, надо идти и голосовать. В нынешнее время это имеет смысл, безусловно.