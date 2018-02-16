Важные договоренности на полях инвестфорума в Сочи

15 февраля в Сочи стартовал Российский инвестиционный форум. В этом году в олимпийскую столицу съехались представители 128 крупнейших отечественных и иностранных компаний, а общее количество участников, включая гостей из всех регионов страны и руководителей российского правительства, составило около четырех тысяч человек. Участие в работе форума принимает и глава Коми Сергей Гапликов.

Уже в первый день, как сообщает пресс-служба руководителя республики, подписан меморандум о сотрудничестве между правительством Республики Коми и Евразийским банком развития. Подписи в документе поставили глава Коми Сергей Гапликов и председатель правления банка Андрей Бельянинов.

Стороны договорились о взаимодействии в реализации инвестиционных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, развития инфраструктуры (строительство логистических терминалов, мостов, дорог и других объектов), разработки месторождений природных ископаемых (включая добычу и переработку сырья), энергетики, лесопереработки. Также планируется проведение консультаций, обмен опытом по механизмам и инструментам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

В этот же день Сергей Гапликов, министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов.

В частности, речь идет о взаимодействии в развитии на территории региона инфраструктуры связи, комплексных государственных информационных систем и телекоммуникаций.

А также о повышении качества предоставляемых жителям Республики Коми услуг связи, повышении качества и доступности государственных и муниципальных услуг в социальной и других сферах.

Одним из основных направлений сотрудничества в рамках соглашения является реализация на территории Коми программы устранения «цифрового неравенства». Ее цель – обеспечить равные возможности для всех жителей региона в использовании современных услуг связи, включая высокоскоростной доступ в интернет. Соглашением предусмотрена установка точек доступа к сети интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с, подключенных по волоконно-оптической линии связи в населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек. При этом планируется охватить сетью Wi-Fi с бесплатным доступом к интернету 26 сельских библиотек Республики Коми.

По мере строительства в населенных пунктах региона волоконно-оптических линий связи к широкополосным каналам сети интернет будут подключены социальные учреждения и объекты.

Общее количество населенных пунктов, в которые придет широкополосный интернет, – 123. Из них строительство линий связи необходимо в 60, а это порядка двух тысяч километров оптических линий.

– Развитие Республики Коми невозможно представить без современной телекоммуникационной инфраструктуры. Современная связь должна быть максимально доступной для всех жителей региона. У нас большая территория, есть много удаленных и труднодоступных населенных пунктов. Поэтому сегодня одна из важнейших задач – это устранение «цифрового неравенства», а также обеспечение населения качественными инновационными сервисами, – отметил значимость подписанного трехстороннего соглашения Сергей Гапликов.

Лина ПЕРОВА