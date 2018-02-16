Путин призвал генпрокуратуру усилить борьбу с коррупцией

Российские органы власти, в том числе правоохранительные, должны сосредоточиться на борьбе с экстремизмом и коррупцией, пресекать любые попытки давления на бизнес и препятствовать отмыванию преступных доходов. Такую задачу перед правоохранителями поставил президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии генпрокуратуры.

Глава государства призвал давать принципиальную оценку действиям руководителей, которые расходуют средства, предназначенные для выплаты работникам, на другие цели.

Коснулся Владимир Путин и проблемы приобретения квартир для детей-сирот по завышенным ценам или на попытки отделаться от них, предоставляя им бросовое, никому не нужное помещение, непригодное для жилья.

Еще одна тема, поднятая президентом, – соблюдение законодательства в жилищной сфере. Еще недавно было несколько десятков тысяч дольщиков, оставшихся и без денег, и без квартир.

– Но потом были разработаны меры – начали сажать нерадивых застройщиков и привлекать спонсоров для завершения строительства. И дело пошло. За последний год сдано 140 долгостроев, более 6 тысяч семей получили долгожданное жилье, – отметил президент.

Говоря о ситуации на местах с ценообразованием на жилищно-коммунальные услуги, за которыми часто стоят откровенно мошеннические схемы или организации, называющие себя управляющими компаниями, Владимир Путин призвал принимать быстрые, предусмотренные законом меры. Ведь от необоснованных скачков цен страдают прежде всего уязвимые слои населения – семьи с небольшими доходами, пенсионеры.

Президент призвал прокуроров решительнее бороться с отмыванием преступных доходов и кардинально усилить работу по противодействию коррупции.

– Прошу действовать здесь максимально решительно. В такой работе правоохранительные органы получат всю необходимую политическую поддержку и, уверен, смогут опереться на солидарную, консолидированную позицию граждан России, – заявил Владимир Путин.

Лина ПЕРОВА