В ожидании дебатов

В региональных предвыборных штабах кандидатов в президенты России на этой неделе участвовали в жеребьевках по эфирному времени, продолжали распространять агитационные материалы и активно готовились к предстоящим дебатам.

По словам Болеслава Скроцкого, председателя штаба Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ, график работы сейчас очень плотный, но его соратники работают с энтузиазмом.

– В четверг у нас прошло заседание бюро, где подводили промежуточные итоги работы штабов, оценили районные штабы. Готовится новый номер газеты, первый уже распространен в городах и районах, – рассказал Болеслав Скроцкий. – Агитационные материалы расходятся очень хорошо, распространено более 40 тысяч буклетов, кроме того, листовки, плакаты. Разместили баннеры в Сыктывкаре, Ухте и Усинске. Готовим ролики для трансляции на телевидении. На следующей неделе начнутся дебаты, и мы сейчас работаем с доверенными лицами, которые будут там выступать, готовим их морально и психологически.

Как рассказал изданию Николай Збаражский, руководитель штаба кандидата от «Российского общенародного союза» Сергея Бабурина, в их стане идет обыкновенная рутинная работа по подготовке к дебатам, предвыборной рекламе кандидата.

– Наш кандидат не обладает большими финансовыми возможностями, поэтому коммерческого времени на ТВ мы использовать не будем, только бесплатное, еще баннеры размещаем. Так что сейчас решаем вопросы, с этим связанные, подписываем договоры, поучаствовали в жеребьевке эфирного времени. Ждем дебатов, – сказал Николай Збаражский.

Такая же ситуация и в предвыборном штабе кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского – решаются рабочие вопросы, связанные с жеребьевкой, участием в дебатах, подготовкой агитационных роликов.

В предвыборном штабе Владимира Жириновского, бессменно выдвигаемого партией ЛДПР, кроме того, сейчас активно готовят наблюдателей, которые будут работать на выборах.

В штабе Владимира Путина за последние дни активизировалась работа на сельских территориях, было проведено 35 круглых столов, на площадках сельских библиотек, домов культуры обсуждали тему истории выборов президента России.

– Не обошлось без местной повестки – вопросов, которые волнуют людей, – рассказала председатель регионального штаба Владимира Путина Мария Кузьбожева. – В круглых столах приняли участие члены регионального штаба – Юрий Болобонов, председатель республиканского совета ветеранов Людмила Жукова, которая встречалась с ветеранским активом, людьми старшего возраста. Руководитель проекта «ЖКХ Контроль» Дарья Шучалина встречается с гражданами на площадке Общественной палаты. Вопросы, которые нам задают в районах, повторяются: ветхий жилой фонд, высокие тарифы за ЖКУ, отсутствие регулярных перевозок детей. В Синдор рейсовый автобус, например, заезжает всего раз в неделю. Понятно, что такие вопросы сиюминутно не могут быть решены во время предвыборной кампании, но услышать народ, поддержать и составить программу действий и держать на контроле местную власть – это в том числе и наша забота тоже.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Комиинформ