Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие земляки!

От лица депутатов Государственного Совета Республики Коми поздравляю вас с Днем Конституции Республики Коми!

Принятие в 1994 году Конституции Республики Коми стало знаковым событием в новейшей политической истории региона. Основываясь на демократических ценностях, выражая волю и интересы народа, проживающего на территории республики, Конституция стала гарантом защиты прав и свобод жителей. Она позволила обеспечить политическую стабильность, укрепить гражданский мир и согласие в обществе.

Конституция стала прочным фундаментом для всего законодательства, принимаемого в последующие годы. Время показало, как велико значение основного закона региона в развитии государственности республики, решении экономических и социальных задач.

В этот праздничный день желаю вам успехов и новых достижений на благо Республики Коми и России! Счастья вам, мира, здоровья, благополучия и процветания!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми