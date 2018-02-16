Дань светлой памяти героям

15 февраля в России отметили День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Посвященный событию митинг прошел и в Сыктывкаре.

Память воинов-интернациона-листов у скульптурной композиции «Скорбящий воин» почтили члены правительства Коми, руководство администрации Сыктывкара, общественники, ветераны боевых действий.

Заместитель председателя правительства – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов республики Константин Лазарев предложил почтить минутой молчания память погибших героев, пожелав тем, кто перенес тяготы тех событий и стоит сейчас в строю, благополучия и здоровья. Председатель Госсовета Надежда Дорофеева отметила, что можно построить города, восстановить из руин страну, но никогда не вернуть погибших дедов, отцов, сыновей и внуков.

– Почтим же память тех, кому мы обязаны нашей мирной жизнью, – обратилась Надежда Дорофеева к собравшимся.

Более трех десятков вооруженных конфликтов проходили за пределами страны. В этих трагических событиях участвовало полтора миллиона россиян. Афганистан, Нагорный Карабах, Узбекистан, Египет, Мозамбик, Ангола. Это неполный список стран, где россияне проявляли себя истинными героями. Двадцать пять тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного долга. Только в войне в Афганистане (1979-1989 годы) сражалось 550 тысяч солдат и офицеров из СССР, более трех тысяч призывников было из Коми. Военная операция в Сирии (2015-2017 годы) стала первой в истории постсоветской России за пределами бывшего СССР.

Память всех, кто не вернулся с афганской и других локальных войн, участники митинга почтили минутой молчания. Произвели троекратный оружейный залп. Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику «Скорбящий воин». После цветы возложили к Вечному огню мемориального комплекса «Вечная слава». В возложении цветов участвовали будущие защитники Родины из детсада №99. После церемонии ребята старшей группы с интересом слушали рассказ воспитателя детского сада о подвигах российских воинов.

Ярослав СЕВРУК

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