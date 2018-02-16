Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!

Поздравляю с Днем Конституции Республики Коми!

Основной закон нашей республики принят 17 февраля 1994 года, в сложный переходный период для нашего государства. В этом важном политическом документе закреплены права и свободы человека, утверждаются гражданский мир и согласие, вера в добро и справедливость.

Эти слова, прописанные в преамбуле конституции, говорят о том, что жителям нашей республики, представителям всех национальностей всегда было присуще желание жить в условиях политической стабильности, межнационального и межконфессионального мира и согласия. Только в таких условиях можно развивать экономику и социальную сферу, формировать гражданское общество, работать над улучшением качества жизни северян и создавать условия для самореализации каждого жителя республики.

Сегодня, спустя почти четверть века с того важного исторического события, мы остаемся верны провозглашенным Конституцией ценностям. Вместе работаем ради настоящего и будущего своей республики и страны.

Я желаю нашей любимой республике развития и процветания, а всем ее жителям – успехов в труде, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми