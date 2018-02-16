Диктанты на восьми разных языках пройдут в Сыктывкаре

К Международному дню родных языков в этом году в столице республики впервые пройдут диктанты на разных языках. К акции присоединились коми-пермяки, русские, болгары, чуваши, белорусы, армяне. Также состоятся уже ставшие традиционными открытые диктанты на коми и немецком языках. Межрегиональное общественное движение «Коми войтыр» и Немецкая национально-культурная автономия республики имеют большой опыт проведения таких акций.

– Диктанты на родных языках в этом году станут приятным и полезным нововведением, – отметила министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева. – Инициатива общественников, которая была поддержана нашим министерством, говорит о том, что потребность в родном языке, желание знать его, общаться и грамотно писать на нем в человеке живет независимо от условий и места пребывания. Надеемся, что идея будет подхвачена и акция пройдет и в других муниципалитетах республики.

Тексты диктантов общественники выберут самостоятельно из известных произведений классиков национальных литератур.

По информации пресс-службы республиканского миннаца, диктанты на родных языках пройдут 17 и 21 февраля в Доме дружбы народов Республики Коми.

17 февраля пишут в 12.00 – НКА коми-пермяков, в 15.00 – НКА белорусов, в 18.00 – НКА болгар.

21 февраля в 16.00 пишут НКА чувашей «Нарспи», НКА украинцев, РОД «Русский мир», региональное отделение «Союза армян России». Центр инновационных языковых технологий проведет диктант на коми языке.

20 февраля в шесть часов вечера в Национальной библиотеке Республики Коми и школе №21 состоится открытый диктант по немецкому языку «Tolles Diktat-2018».

В этом году в преддверии чемпионата мира в России FIFA-2018 для написания будут предложены немецкие тексты о футболе различного уровня сложности. 21 февраля в Национальной библиотеке Республики Коми состоится диктант на коми языке «Ӧтувъя диктант» («Единый диктант»). Начало в 17.30. Вход на все мероприятия свободный.

Международный день родного языка учрежден решением ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно с целью защиты языкового и культурного многообразия.

Артур АРТЕЕВ