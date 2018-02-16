Коми болгары получили подарок от президента Болгарии

16.02.2018   Культура, Общество   Комментариев нет

Президент Болгарии Румен Радев подарил сыктывкарским болгарам национальные костюмы. Такой подарок привез со своей малой родины лидер болгарской диаспоры Сыктывкара Илья Данчев.

В минувшем месяце он побывал в Софии, где заручился поддержкой болгарской стороны деятельности Болгарской национально-культурной автономии Сыктывкара. В частности, планируется оказание поддержки для организации в столице Коми курсов по изучению болгарского языка.

– Мы благодарим болгарского президента за поддержку, – рассказал «Республике» Илья Данчев. – На этот раз я привез из Болгарии пять национальных костюмов, и ожидаем еще. Также мы получили учебники болгарского языка. По нашим данным, в Коми сейчас живут порядка пятисот болгар.

В основном это потомки болгарских лесозаготовителей, первые из которых прибыли в Удорский район Коми АССР в 1968 году, а также граждане Республики Болгарии.

В соответствии с данными переписи населения 2010 года на территории Республики Коми проживало 486 болгар. Из них в Сыктывкаре – 146, на Удоре – 107, в Воркуте – 39.

В конце 2009 года представители болгарской диаспоры Сыктывкара на одной из своих встреч решили объединиться в целях содействия в развитии болгарской культуры на территории республики. 17 февраля 2010 года в Сыктывкаре была создана местная общественная организация «Болгарская национально-культурная автономия». До 2012 года она была единственной болгарской автономией, официально зарегистрированной на территории Российской Федерации.

Министерство национальной политики и Дом дружбы народов Республики Коми оказывают автономии организационную, методическую и финансовую поддержку в целях сохранения исторически сложившихся связей и поддержки российских и коми соотечественников, выехавших в начале 1990-х годов из Удорского района и проживающих в Болгарии.

Артур АРТЕЕВ

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