Коми болгары получили подарок от президента Болгарии

Президент Болгарии Румен Радев подарил сыктывкарским болгарам национальные костюмы. Такой подарок привез со своей малой родины лидер болгарской диаспоры Сыктывкара Илья Данчев.

В минувшем месяце он побывал в Софии, где заручился поддержкой болгарской стороны деятельности Болгарской национально-культурной автономии Сыктывкара. В частности, планируется оказание поддержки для организации в столице Коми курсов по изучению болгарского языка.

– Мы благодарим болгарского президента за поддержку, – рассказал «Республике» Илья Данчев. – На этот раз я привез из Болгарии пять национальных костюмов, и ожидаем еще. Также мы получили учебники болгарского языка. По нашим данным, в Коми сейчас живут порядка пятисот болгар.

В основном это потомки болгарских лесозаготовителей, первые из которых прибыли в Удорский район Коми АССР в 1968 году, а также граждане Республики Болгарии.

В соответствии с данными переписи населения 2010 года на территории Республики Коми проживало 486 болгар. Из них в Сыктывкаре – 146, на Удоре – 107, в Воркуте – 39.

В конце 2009 года представители болгарской диаспоры Сыктывкара на одной из своих встреч решили объединиться в целях содействия в развитии болгарской культуры на территории республики. 17 февраля 2010 года в Сыктывкаре была создана местная общественная организация «Болгарская национально-культурная автономия». До 2012 года она была единственной болгарской автономией, официально зарегистрированной на территории Российской Федерации.

Министерство национальной политики и Дом дружбы народов Республики Коми оказывают автономии организационную, методическую и финансовую поддержку в целях сохранения исторически сложившихся связей и поддержки российских и коми соотечественников, выехавших в начале 1990-х годов из Удорского района и проживающих в Болгарии.

Артур АРТЕЕВ