Новоселье для форели

В мае этого года в Сосногорске запустят второй этап восстановления и модернизации рыбопитомника круглогодичного цикла. 13 февраля ход работ на этом объекте проинспектировал министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев.

Рыбоводный модуль располагается на Сосногорской ТЭЦ, в прошлом году руководство Сосногорского района вышло на уровень правительства республики с просьбой поддержать возрождение этого объекта, который поспособствует развитию аквакультуры в Коми. Поддержка была получена: на сегодняшний день в этот проект инвестировано 17 миллионов рублей, из них 6,1 миллиона – средства республиканского бюджета. Общая стоимость проекта – порядка 20 миллионов.

Первый этап возрождения питомника стартовал в прошлом году, здесь вырастили более 3,5 миллиона мальков ценных пород рыб, которые потом по договорам с нефтяниками о восстановлении водных биоресурсов были выпущены в реки Коми. А этим летом на базе питомника уже будут подрастать мальки форели, которые к концу года достигнут товарного веса и пойдут в продажу.

– Сделано много. Полностью смонтирована новая система подачи воды в пластмассовом исполнении. Вода будет экологически чище. Такая система прослужит века. Конечно, отстаем от графика на два месяца из-за несвоевременной поставки оборудования, но сейчас стараемся наверстать упущенное. В конце мая будем готовы запускать объект, чтобы до конца года уже получить порядка 40-45 тонн товарной рыбы, – приводит слова Анатолия Князева пресс-служба министерства.

По плану ежегодно в питомнике будут выращивать до 40 тонн товарной рыбы лососевых пород и до 25 тонн – осетровых. Рыбу намерены реализовывать в пределах Коми.

Анна АЯНОВА