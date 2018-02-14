Голосовать – поближе к дому

Более трех тысяч человек в Коми изъявили желание голосовать на выборах президента России по месту пребывания. По информации регионального избиркома, более 400 заявлений поданы через многофункциональные центры, 287 – в территориальные избирательные комиссии, остальные – через портал госуслуг.

На пресс-конференции председатель Избиркома Коми Дмитрий Митюшев напомнил, что процедура приема заявлений о голосовании по месту нахождения стартовала 31 января. Как подчеркнул Дмитрий Митюшев, динамика подачи заявлений, в том числе в Коми, свидетельствует о том, что до значительной части избирателей удалось донести информацию о том, как надо поступить, чтобы проголосовать на выборах президента страны 18 марта в том помещении для голосования, которое наиболее удобно для избирателя.

– Объективные факты таковы, что значительная часть населения живет не по месту регистрации, а в других населенных пунктах, домах, квартирах, и, может, им удобнее пойти просто в ближайшее помещение для голосования, – пояснил Дмитрий Митюшев. – Теперь гражданам предоставлено право самостоятельного выбора наиболее удобного помещения для голосования.

По данным Дмитрия Митюшева, большое количество избирателей, которые фактически зарегистрированы на территории Коми и включены в списки избирателей, уже давно не проживают на территории республики. Это примерно десять тысяч молодых людей, которые обучаются по очной форме обучения за пределами республики. Также в списках остаются «мертвыми душами» граждане, проживавшие в северных регионах республики, в отдаленных сельских населенных пунктах, но выехавшие за пределы Коми. Переселенцы годами в регионе не появляются, но по разным причинам не снимаются с регистрационного учета. Сколько таких «мертвых душ» в списках избирателей в целом по республике, сказать сложно, по примерным подсчетам – не менее 70 тысяч человек. Больше всего таковых числится за Воркутой, Интой, Печорой, Троицко-Печорским, Усть-Куломским районами.

– Наличие большого количества этих людей всегда отрицательно сказывается на явке в Коми. Мы надеемся, что процедура голосования по месту нахождения позволит достучаться до тех наших граждан, которые уже не проживают на территории республики. Но их родственники, знакомые, близкие могут обратиться к ним и подсказать, что сейчас можно проголосовать не по месту регистрации, а по месту нахождения, даже за пределами Коми. Для этого надо прийти в любую участковую, территориальную избирательную комиссию, многофункциональный центр, зайти на портал государственных услуг и оформить заявление о голосовании именно по месту пребывания. И для нас это станет большим плюсом, потому что эти люди будут автоматически исключены из списков избирателей на территории Коми. Возможно, если все это будет успешно реализовано, мы впервые покажем реальную явку, которая может быть на территории Коми, – выразил надежду Дмитрий Митюшев.

Также механизм голосования по месту нахождения делает процедуру более простой и удобной, например, для людей с инвалидностью. Очень часто граждане, нуждающиеся в уходе, проживают не по месту регистрации, а у родственников – в другом городе, в другом районе города. Сами они добраться до своего избирательного участка зачастую не могли. Члены участковой избирательной комиссии того участка, на котором люди с инвалидностью зарегистрированы, не могли к ним приехать, потому что осуществляют полномочия только в пределах своего избирательного участка.

– Если гражданин зарегистрирован в Эжвинском районе Сыктывкара, а сам проживает в столице Коми у родственников, члены участковой избирательной комиссии Эжвинского района не смогли бы к нему приехать, даже если бы он заранее написал заявление, – привел пример Дмитрий Митюшев.

Теперь граждане могут прикрепиться к тому участку, на территории которого они реально проживают. Люди с инвалидностью вправе подать заявление в территориальную избирательную комиссию, в участковую избирательную комиссию с просьбой оказать содействие в оформлении заявления о голосовании по месту нахождения непосредственно на дому. Члены участковой избирательной комиссия приедут к таким гражданам до 13 марта и окажут содействие в оформлении соответствующего заявления, сразу же оформят и заявление о голосовании вне помещения для голосования. 18 марта домой к гражданину приедут члены участковой избирательной комиссии и предоставят возможность проголосовать.

Досрочное голосование в республике начнется 9 марта. По информации Дмитрия Митюшева, около полутора процентов избирателей голосуют досрочно: они проживают в отдаленных населенных пунктах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено. Самостоятельно жители этих населенных пунктов вряд ли смогут добраться до помещения для голосования, поэтому члены избирательных комиссий сами придут к ним, используя все возможные средства передвижения.

– Мы используем железнодорожный транспорт, вертолеты, будем использовать снегоходы. Организации, в которых практикуется работа вахтовым методом, оказывают нам содействие, в частности предоставляют вездеходы, чтобы члены участковых избирательных комиссий могли добраться до отдаленных вахтовых поселков, «Газпром» на безвозмездной основе предоставляет вертолет. В Коми обеспечиваются избирательные права оленеводов. Территориальная избирательная комиссия Воркуты и участковые избирательные комиссии, действующие на этой территории, также совершат вылеты для того, чтобы предоставить возможность проголосовать тем, кто находится в тундре, – объяснил Дмитрий Митюшев.

Председатель избиркома напомнил, что в большинстве сельских районов республики есть маленькие населенные пункты, где проживают 10-20 избирателей. Подчас обеспечить им возможность проголосовать не менее сложно, чем добраться до самых отдаленных вахтовых поселков: где-то членам избирательных комиссий приходится использовать снегоходы, а где-то и вовсе идти на лямпах.

– Есть места, где спортивные лыжи неприменимы, только широкие охотничьи лыжи – лямпы, которые позволяют с ящиками для голосования и бюллетенями уверенно пробираться сквозь снежные заносы. Но мы дойдем до каждого избирателя, – заверил Дмитрий Митюшев.

Людмила ВЛАСОВА