Выборы на вахте

Проголосовать по месту пребывания несложно, если человек находится в командировке, в отпуске в городе или даже в маленькой деревне, главное, чтобы там был избирательный участок. Что делать тем, кто 18 марта по работе будет находиться на вахте в лесу или в тундре, вдали от населенных пунктов, «Республике» рассказали на промышленных предприятиях, работающих на территории региона.

На прямую линию «Голосовать? Легко!» обратилась супруга мужчины, который перед выборами отправляется на очередную вахту на Ямал в район Байдарацкой губы. Она беспокоилась, как же он сможет проголосовать в тундре? Если житель Коми едет работать в те края, значит, он с большой степенью вероятности сотрудник ООО «Газпром трансгаз Ухта». На предприятии заверили, что «работникам будет предоставлена возможность воспользоваться своим конституционным правом, несмотря на сложности транспортной схемы и непрерывный сменный график», отметив, что процент проголосовавших газотранспортников всегда высок.

– У нас два северных филиала, имеющих удаленные производственные площадки, – Воркутинское и Печорское ЛПУМГ. На самую северную в мире компрессорную станцию «Байдарацкая» вертолетом прилетают члены избирательной комиссии и в течение суток проводят досрочное голосование для всех желающих. В этом году это произойдет 13 марта. На труднодоступные компрессорные станции «Ярынская» и «Гагарацкая», входящие в состав воркутинского филиала, избирком добирается автотранспортом или вездеходами, тоже за несколько дней до главного избирательного дня, – пояснили изданию на предприятии. – В Печорском управлении четыре удаленные компрессорные станции. На двух из них проходит досрочное голосование, дату которого определяет Избирком Коми. Как правило, это происходит за неделю до выборов. На объекты доставляются члены участковой избирательной комиссии, для голосования выделяется помещение, и в течение дня вся смена работников может проголосовать. На компрессорных станциях, расположенных ближе к населенным пунктам, организован вывоз вахтового персонала в день выборов. Происходит это в два этапа, чтобы люди могли сменить друг друга на рабочем месте, так как производство – процесс непрерывный.

Вахтовые поселки лесозаготовителей, работающих на АО «Монди СЛПК», от сел и поселков, где есть помещения для голосования, нередко отделяют многие километры тайги. Территория деятельности предприятия – семь муниципалитетов Коми, голосование сотрудников организуется по-разному, по договоренности с участковыми избирательными комиссиями. Обычно в южных районах избирателей вывозят из вахтовых поселков на автобусе в день голосования в ближайший населенный пункт. На Верхне-Вычегодском участке деятельности Монди СЛПК чаще бывает наоборот, там комиссия сама выезжает в вахтовые поселки, где организуется голосование. Таким образом, возможность выразить свою гражданскую позицию есть у всех сотрудников, работающих в отдалении от дома.

Работники лесопромышленного предприятия «Комилесбизнес» в Усть-Куломском районе, заступающие на утреннюю смену, могут проголосовать по пути на лесную делянку.

– Наш вахтовый поселок находится поблизости от деревни Пузла, так что мы предложили нашим сотрудникам просто взять с собой с утра паспорта, и мы по пути на работу завезем их проголосовать. Избирательная комиссия у нас начнет работать на час раньше, так что успеют перед сменой, – рассказал генеральный директор предприятия Александр Игнатов. – Вахты у нас недельные или двухнедельные, и 18 марта в три часа дня как раз перевахтовка. А большинство вахтовиков, которые у нас работают, живут в Усть-Куломском районе, так что многие из них в этот день могут успеть до восьми вечера приехать к себе домой и проголосовать уже по месту жительства.

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы «Газпром трансгаз Ухта»