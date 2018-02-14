Нерадивые управляющие компании наказаны рублем

14.02.2018   ЖКХ, Общество   Комментариев нет

Руководители управляющих компаний республики оштрафованы на 250 тысяч рублей за неисполнение обязательств по уборке снега. Об этом главе Коми Сергею Гапликову в ходе совещания с президиумом республиканского правительства доложил руководитель региональной Службы стройжилтехнадзора Роман Шашев.

Вопросы уборки снега находятся на личном контроле глав муниципалитетов и еженедельно рассматриваются на селекторных совещаниях, которые проводит вице-премьер регионального правительства Константин Лазарев. Однако работа коммунальных служб и управляющих компаний по-прежнему вызывает большое количество нареканий у населения. Жалобы поступают как от сельчан, так и от жителей городов, сообщает пресс-служба главы и правительства Коми.

– Возникают проблемы по очистке территорий перед общественными учреждениями, сооружениями, магазинами и проездов между домами и дворами. В ходе селекторного совещания я обратил на это особое внимание руководителей муниципалитетов, прежде всего главы администрации Сыктывкара, – доложил Константин Лазарев.

– Константин Григорьевич, вы сейчас говорите о ручном режиме. Я понимаю, что его тоже иногда надо включать, но не постоянно. Это должна быть системная работа, которую должны вести руководители городов и районов. Мы продолжаем получать негативные сигналы от людей, особенно по работе управляющих компаний. Уборка и вывоз снега являются обязательным условием типового договора между собственниками многоквартирных домов и управляющими компаниями. Если они не выполняют свои обязательства, значит, надо наказывать, – заявил Сергей Гапликов.

Как сообщил Роман Шашев, эта работа проводится. С декабря 2017 года по сегодняшний день проведено около 1900 проверок, выявлено почти 430 нарушений условий договоров управления многоквартирными домами, составлено 18 протоколов. По пяти случаям вынесены судебные постановления о привлечении руководителей управляющих компаний к ответственности в виде штрафа на общую сумму 250 тысяч рублей. Руководитель одной из управляющих компаний в Сыктывкаре был дисквалифицирован, в отношении организации стоит вопрос о лишении ее лицензии.

Сергей Гапликов поручил представить подробный отчет о работе управляющих компаний по каждому муниципалитету.

Напомним, граждане имеют право требовать от управляющих компаний своевременной уборки дворовых территорий и крыш от снега. Если эта обязанность игнорируется или исполняется ненадлежащим образом, можно обратиться с жалобой в республиканскую Службу стройжилтехнадзора по телефону 8 (8212) 255-414 (доб. 1). Вопросы, поступившие на «горячую линию» службы, прорабатываются с администрациями муниципальных образований еженедельно.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru

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