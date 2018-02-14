Нерадивые управляющие компании наказаны рублем

Руководители управляющих компаний республики оштрафованы на 250 тысяч рублей за неисполнение обязательств по уборке снега. Об этом главе Коми Сергею Гапликову в ходе совещания с президиумом республиканского правительства доложил руководитель региональной Службы стройжилтехнадзора Роман Шашев.

Вопросы уборки снега находятся на личном контроле глав муниципалитетов и еженедельно рассматриваются на селекторных совещаниях, которые проводит вице-премьер регионального правительства Константин Лазарев. Однако работа коммунальных служб и управляющих компаний по-прежнему вызывает большое количество нареканий у населения. Жалобы поступают как от сельчан, так и от жителей городов, сообщает пресс-служба главы и правительства Коми.

– Возникают проблемы по очистке территорий перед общественными учреждениями, сооружениями, магазинами и проездов между домами и дворами. В ходе селекторного совещания я обратил на это особое внимание руководителей муниципалитетов, прежде всего главы администрации Сыктывкара, – доложил Константин Лазарев.

– Константин Григорьевич, вы сейчас говорите о ручном режиме. Я понимаю, что его тоже иногда надо включать, но не постоянно. Это должна быть системная работа, которую должны вести руководители городов и районов. Мы продолжаем получать негативные сигналы от людей, особенно по работе управляющих компаний. Уборка и вывоз снега являются обязательным условием типового договора между собственниками многоквартирных домов и управляющими компаниями. Если они не выполняют свои обязательства, значит, надо наказывать, – заявил Сергей Гапликов.

Как сообщил Роман Шашев, эта работа проводится. С декабря 2017 года по сегодняшний день проведено около 1900 проверок, выявлено почти 430 нарушений условий договоров управления многоквартирными домами, составлено 18 протоколов. По пяти случаям вынесены судебные постановления о привлечении руководителей управляющих компаний к ответственности в виде штрафа на общую сумму 250 тысяч рублей. Руководитель одной из управляющих компаний в Сыктывкаре был дисквалифицирован, в отношении организации стоит вопрос о лишении ее лицензии.

Сергей Гапликов поручил представить подробный отчет о работе управляющих компаний по каждому муниципалитету.

Напомним, граждане имеют право требовать от управляющих компаний своевременной уборки дворовых территорий и крыш от снега. Если эта обязанность игнорируется или исполняется ненадлежащим образом, можно обратиться с жалобой в республиканскую Службу стройжилтехнадзора по телефону 8 (8212) 255-414 (доб. 1). Вопросы, поступившие на «горячую линию» службы, прорабатываются с администрациями муниципальных образований еженедельно.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru