Сыктывкарский аэропорт открылся для журналистов

Девятого февраля исполнилось 95 лет Гражданской авиации России. В этот день в 1923 году принято постановление Совета труда и обороны «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации». В честь профессионального праздника авиаторов для журналистов ряда республиканских СМИ провели экскурсию по сыктывкарскому аэропорту, центру управления полетами, музею и взлетно-посадочной полосе.

На летном поле журналисты увидели, как приземляются и взлетают самолеты, как выгружают багаж, как чистят от снега взлетно-посадочные полосы. Гости смогли вблизи наблюдать за посадкой самолета, вылетевшего из московского Шереметьево и приземлившегося в сыктывкарском аэропорту. Оказалось, что снег на поле убирают круглосуточно – водители спецтехники работают в две смены по двенадцать часов. Летом они смывают со взлетно-посадочных полос песок и грязь.

Только двоим журналистам – фотографу и телеоператору – разрешили пройти в Центр управления полетами. Это объяснили тем, что там работают диспетчеры, которые не должны отвлекаться на посторонних гостей. Да и тесновато в стеклянной «сковородке», как сами сотрудники аэропорта называют помещение ЦУП.

Как рассказала журналистам начальник службы организации перевозок аэропорта Наталья Мальцева, ежедневно сыктывкарский аэропорт принимает по двадцать пять – тридцать бортов. Пассажиропоток здесь порядка полутора тысяч человек в сутки – в месяц получается около тридцати тысяч человек. Самые популярные направления – это Москва и Санкт-Петербург. В Москву самолеты из столицы Коми вылетают дважды в сутки, в Санкт-Петербург – один раз. Основное количество рейсов выполняет компания «Комиавиатранс», также из аэропорта можно вылететь самолетами «Аэрофлота», «Нордавиа» и «России». Летом начнут летать самолеты компаний «Икар» и «Северный ветер».

– Летом число рейсов растет, так как начинаются прямые международные полеты на юг, – добавила она. – Самые дальние страны, куда туристам можно полететь из Сыктывкара, – это Тунис, Таиланд, Египет и Турция.

После прогулки по аэропорту журналисты посетили фотогалерею истории гражданской авиации региона. В ее нескольких комнатах можно увидеть сотни фотографий ветеранов авиации, исторические снимки, модели самолетов и вертолетов, личные вещи и награды наших летчиков. Руководитель фотогалереи Валентин Шульгин много лет отработал в аэропорту и на пенсии уже не один десяток лет занимается историей родного предприятия.

– В советское время мы перевозили два с половиной миллиона пассажиров в год, сейчас чуть более шестисот тысяч человек, – посетовал Валентин Шульгин. – Сейчас полеты в основном выполняются в ночное время. Раньше бабушки летали за рубль в районы просто погостить.

Как рассказал Валентин Шульгин, коми летчики появились раньше, чем самолеты в Коми крае. Первым коми авиатором можно назвать Петра Истомина. Уроженец села Усть-Ухта, он в 1917 году окончил Кронштадтскую школу бортмехаников воздушных аппаратов. Был участником Первой мировой войны и Октябрьской революции в Петрограде. В августе 1918 года в качестве командира экипажа участвовал в перегонке двух аэропланов для Северного фронта из Петрограда в Котлас. С февраля 1919 года воевал на Восточном фронте. 16 мая его аэроплан был сбит белогвардейцами, и Петра Истомина расстреляли.

Первая крупная авиакатастрофа в республике произошла 20 июля 1960 года. Тогда в Сысольском районе потерпел катастрофу самолет Ил-14, выполнявший полет по маршруту Ленинград – Сыктывкар. Погибли 19 пассажиров и четыре члена экипажа. 2 июля 1986 года случилась, наверное, самая известная авиакатастрофа в Коми. В районе села Визинга потерпел крушение самолет Ту-134 рейса Воркута – Сыктывкар – Москва. Погибли 53 человека.

Первый самолет-гидроплан «Юнкерс» в Коми крае приводнился на реке Сысоле 14 августа 1925 года. Тогда из Москвы был организован агитполет по городам Приуралья и Севера. По пути из Перми гидроплан, который назывался «Смычка города с деревней», залетел в Усть-Сысольск. У самолета прошел митинг, а на следующий день с утра состоялись полеты. Одним из первых авиапассажиров стал поэт и драматург Виктор Савин. После полета он написал: «Первая борозда над Коми областью проведена, нам нужно расширять воздушную пашню и не дать ей зарасти». После 20 августа самолет улетел из Усть-Сысольска в Усть-Вымь, а оттуда в Яренск, Котлас, Архангельск и Москву.

Вдохновленные увиденным жители Коми области решили построить свой самолет «Коми морт», но сбор денег на его постройку провели только через четыре года. В декабре 1929 года в Усть-Сысольск для организации аэростанции для приема самолетов близ местечка Кируль прибыл назначенный руководителем станции Н.Т.Царюк. 25 января 1930 года в Архангельске состоялось торжественное открытие северной авиалинии Архангельск – Котлас – Усть-Сысольск. 5 февраля 1930 года в Усть-Сысольске (на льду реки Сысолы близ местечка Париж) совершил посадку первый самолет «Дорнье-Комета» с пассажирами, выполнивший первый рейс по авиамаршруту Архангельск – Котлас – Усть-Сысольск. Расстояние до Архангельска покрывалось за шесть летных часов, до Котласа – за три часа. В октябре 1945-го в Сыктывкар поступил самолет «Дуглас» для прямых рейсов в Москву.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА