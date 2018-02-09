В помощь пешеходам

В Сысольском районе завершился сбор предложений от местных жителей по программе «Комфортная городская среда». Принято решение, что в нынешнем году благоустроят пешеходную дорожку по улице Мира в Визинге.

Как рассказал «Республике» руководитель администрации Сысольского района Роман Носков, в основном жители райцентра предлагали благоустроить дворы на улицах Калинина и Октябрьской, а что касается общественных территорий, то большинство высказалось за новые тротуары на улице Мира.

– Сам я лично считаю, что строительство этого тротуара – очень нужный проект. Улица Мира идет вдоль самого большого микрорайона Визинги, а тротуар там сделан вдоль линии старой теплотрассы, он уже не очень хороший и не удовлетворяет всем требованиям безопасности пешеходов. Местами тротуар в таком состоянии, что людям приходится переходить на обочину дороги и идти по ней, а это опасно – там оживленное автомобильное движение, – пояснил Роман Носков.

Также, по его словам, в прошедшем году центр Визинги удалось заметно благоустроить благодаря гранту в 10 миллионов рублей, который район выиграл в конкурсе муниципалитетов ко Дню республики.

Анна ПОТЕХИНА