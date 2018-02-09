Глава Коми передал сыктывкарке поздравления от президента

Владимир Путин поздравил жительницу столицы республики Анну Молчанову с 90-летним юбилеем. Поздравительный адрес от имени президента России труженице тыла вручил глава Коми Сергей Гапликов.

– Владимир Владимирович сердечно поздравляет Вас с юбилеем. Желает всего самого доброго и, самое главное, здоровья. С днем рождения! – приводит слова Сергея Гапликова пресс-служба руководителя региона.

Анна Ильинична поблагодарила главу республики за визит и рассказала немного о своей жизни:

– Я счастлива своей судьбой. Родилась в хорошей и дружной семье, с мужем 53 года прожили душа в душу. Он был заслуженный летчик, 30 лет в авиации. Сейчас вдова, но внучка и сын со снохой помогают, не забывают. Я им очень благодарна.

Анна Молчанова родилась в селе Межадор Сысольского района. В 13 лет осталась одна с матерью, всех родных забрали на фронт. С ранних лет работала в колхозе, а после возвращения отца с войны всей семьей переехали в Сыктывкар. Выучившись на бухгалтера в кооперативном техникуме, Анна Молчанова работала в потребительском союзе в селе Выльгорт Сыктывдинского района. Затем до выхода на пенсию работала в МВД.

Супруг и старший сын именинницы всю жизнь проработали в гражданской авиации. По их стопам пошла и внучка. Девушка окончила институт гражданской авиации в Санкт-Петербурге, сейчас работает диспетчером международных авиалиний в Сыктывкаре. Сергей Гапликов поздравил семейную династию с днем гражданской авиации.

Игорь ПЕТРОВ

Фото rkomi.ru