Преемственность поколений и преданность делу

Коллектив «РН – Северная нефть» гордится трудовыми династиями

Большая и дружная семья начальника участка эксплуатации трубопроводов №2 цеха эксплуатации трубопроводов «РН – Северная нефть» Дамира Бадамшина может по праву считаться ярким примером преемственности поколений и преданности общему делу.

Работая многие годы в нефтяной отрасли, Дамир Данисович сумел привить уважение к нелегкому труду нефтяников своим детям, а в будущем по его стопам намерены пойти и младшие представители династии.

Дамир Бадамшин родился и вырос в Башкортостане. Окончил Миасский геологоразведочный техникум по специальности «Горный техник, разведчик» и еще в студенческие годы решил, что после учебы отправится на Крайний Север. Одиннадцать лет сначала помбуром, а затем буровым мастером проработал в Усинской геологоразведочной экспедиции, а после перешел в добычу.

С 2002 года жизнь Дамира Бадамшина прочно связана с «Северной нефтью».

Начав оператором по добыче нефти и газа в ЦДНГ-2, за несколько лет он прошел путь до начальника участка эксплуатации трубопроводов.

Деятельный, грамотный, добросовестный, разбирающийся во всех тонкостях нефтяного дела, пользующийся авторитетом и доверием коллег, Бадамшин всегда активно участвует в собраниях трудового коллектива, делится идеями по совершенствованию и оптимизации производства – всей душой радеет за дело. Заслуги Дамира Бадамшина и его высокий профессионализм отмечены почетными грамотами Министерства промышленности и энергетики Республики Коми, НК «Роснефть» и «РН – Северная нефть».

С разницей в несколько лет в «Северную нефть» пришли и младшие братья Бадамшины – Фаниль и Данил. Фаниль сегодня трудится оператором технологических установок в цехе подготовки, перекачки нефти, Данил – слесарем по ремонту технологических установок участка эксплуатации трубопроводов №1 ЦЭТ. Оба на хорошем счету у руководства и коллег.

– Живем и работаем на совесть, чтобы не краснеть за дело рук своих, не запятнать фамилию, – говорят братья.

На тех же заветах в семьях Бадамшиных воспитываются дети и внуки.

Пример отчима, Дамира Бадамшина, а также специфика региона стали определяющими в выборе профессии для Николая Чупрова, который сегодня является начальником отдела перспективного развития ООО «РН – Северная нефть».

Получив аттестат о среднем образовании, Николай Чупров поступил в Ухтинский государственный технический университет на факультет проектирования и эксплуатации магистральных газонефтепроводов.

В 2003 году молодой специалист устроился в отдел капитального строительства «Северной нефти». Через три года уже работал ведущим технологом участка эксплуатации трубопроводов. А в 2007 году возглавил отдел эксплуатации трубопроводов и промежуточной перекачки. С 2010 года руководит отделом перспективного развития.

Супруга Николая Чупрова Анастасия трудится в «РН – Северная нефть» инженером первой категории в отделе по планированию, бюджетированию и отчетности управления МТО. Именно от сотрудников этого подразделения зависит материально-техническое обеспечение производства, бесперебойность работы промыслов и объектов Общества. Родилась и выросла Анастасия в Ульяновской области. Получила специальность бухгалтера в Ульяновском торгово-экономическом техникуме, чуть позже – финансиста в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

По словам Анастасии Чупровой, именно Усинск подарил ей не только надежного и верного спутника жизни и крепкую семью, но и любимую работу. Сегодня супруги воспитывают сына Дениса, который, как надеются родители, продолжит династию, а первым шагом на пути к этому станет учеба в «Роснефть-классе».

Определяющую роль в выборе профессии сыграл пример отца, Дамира Бадамшина, и для Анны Авдеевой.

– Специальность мы выбирали вместе с папой. То, что она будет связана с нефтяной отраслью, стало понятно еще в школьные годы, – рассказала специалист первой категории отдела социальных программ и корпоративной культуры управления по персоналу и социальным программам ООО «РН – Северная нефть» Анна Авдеева. – Перебрав множество вариантов, остановились на специальности «Экономика и управление на предприятии (нефтяная и газовая промышленность)» в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете. После второго курса каждый год проходила практику в планово-экономическом отделе «РН – Северная нефть», знакомилась со спецификой предприятия, училась работать в коллективе. А после окончания вуза стала частью коллектива. Так что мечты сбываются, главное – идти к ним верной дорогой.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»

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