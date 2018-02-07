Когда планы изменились

Граждане, которые в день президентских выборов 18 марта будут далеко от своего дома, могут проголосовать по месту фактического пребывания, заранее известив об этом избирательные комиссии.

В ходе прямой линии «Голосовать? Легко!» в Общественной приемной главы Коми председатель Избирательной комиссии республики Дмитрий Митюшев рассказал, что делать, если в последний момент командировку отменили, отпуск сорвался, а заявление о голосовании не по месту регистрации уже подано.

– В случае если поездка отменилась, вы можете в день выборов прийти в свою участковую избирательную комиссию, заявить, что по тем или иным причинам не уехали. Там проверят, не проголосовали ли вы уже, допустим, в Москве, куда ранее собирались. Мало ли – успели проголосовать с утра и быстро вернуться в Коми самолетом. Проверка может занять до двух часов. Но если вы придете к восьми утра, то и проверять, наверное, никто и не будет – уже ясно, что проголосовать в другом городе вы бы не успели. После чего вас снова внесут в список избирателей по месту регистрации и дадут возможность проголосовать, – пояснил Дмитрий Митюшев. – Проверка нужна, потому что с этого года установлена уголовная ответственность за голосование два раза и более.

Напомним, на нынешних выборах открепительных удостоверений не будет. Любой избиратель сам может выбрать участок, на котором он проголосует, обратившись в свою участковую избирательную комиссию, любой многофункциональный центр, любую территориальную избирательную комиссию России или воспользовавшись Единым порталом госуслуг.

Заявления нужно подать до 12 марта. Но если поездка организовалась в последний момент, то заявить о своем намерении голосовать, будучи в отъезде, еще можно успеть до 14 часов 17 марта, но только в участковой избирательной комиссии по месту жительства.

Анна ПОТЕХИНА

С 31 января МФЦ Коми приняли порядка 170 заявлений для голосования на выборах по месту пребывания. Процедура подачи заявления максимально проста: заявителю достаточно иметь при себе только паспорт гражданина России, а если документ на замене, то временное удостоверение личности. В заявлении гражданину необходимо указать избирательный участок, на котором ему будет удобно проголосовать на выборах главы государства 18 марта. Заявление заполняется на месте, а время оказания услуги занимает не более 10 минут.