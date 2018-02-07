Уважаемые представители научного сообщества Республики Коми, аспиранты и студенты!

От лица депутатов Государственного Совета Республики Коми поздравляю вас с Днем российской науки!

В современном быстро развивающемся мире научные достижения и разработки востребованы во всех сферах деятельности. Именно вы создаете уникальные технологии, которые помогают, а порой и спасают нашу жизнь, служат на благо людей.

Для нашей республики этот праздник имеет особое значение. В Коми находится один из крупнейших научно-исследовательских комплексов на Европейском Севере России – Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук. Большой вклад в популяризацию знаний, развитие отечественной науки, образования и производства также вносят и высшие учебные заведения региона.

Республика Коми славится талантливыми и преданными своему делу учеными! Имена Михаила Рощевского, Николая Юшкина, Юрия Оводова, Валентины Витязевой, Николая Большакова и многих других ученых навсегда вписаны в историю науки и образования.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за то, что вы связали свою жизнь с этим непростым, но благородным делом и отдаете свои силы для воплощения в жизнь самых смелых идей и проектов. От всей души желаю вам здоровья, удачи, вдохновения, новых успехов и открытий!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми