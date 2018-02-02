WWF и Mondi сохраняют самые ценные леса

В 2017 году Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Группа Mondi достигли существенных результатов в сохранении экологически ценных лесов – одним из главных достижений стало мораторное соглашение по полному отказу от древесины из зон строгой охраны малонарушенных лесов общей площадью более 1,25 миллиона гектаров.

Защита и сохранение лесов, еще не подвергшихся антропогенному воздействию и поэтому имеющих особую экологическую ценность, – один из ключевых векторов совместной работы WWF России и компании Mondi, осуществляемой в рамках глобального партнерства Mondi Group и WWF International. Одними из главных итогов работы, проведенной в этом направлении в 2017 году, стали совместная разработка проектов решений, вынесенных на обсуждение на 8-й Генеральной Ассамблее FSC, а также подписание мораторного соглашения по сохранению малонарушенных лесных территорий (МЛТ) и массивов (МЛМ) в Республике Коми и на пограничных территориях соседних регионов – в Архангельской и Кировской областях и Пермском крае.

На Генеральной Ассамблее FSC в 2017 году российская делегация вынесла на утверждение несколько важных предложений, разработанных в том числе по итогам многолетней совместной работы Mondi с WWF России и Фондом содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга». Один из выдвинутых к обсуждению проектов решений, имеющий значение для сохранения МЛТ на глобальном уровне, посвящен возможности применения ландшафтного подхода при выделении зон строгой охраны в МЛТ для учета различных факторов и угроз вне сертифицированных лесных участков при условии информированного согласия заинтересованных сторон. Еще два проекта решений, предложенных российской делегацией, включали обеспечение открытости информации о границах лесных участков и их космического мониторинга и создание в FSC площадки для сбора средств с целью поддержки сертификации малых компаний.

– К сожалению, предложенные проекты не получили поддержки на итоговом голосовании. Однако одно из разработанных WWF и фондом «Серебряная тайга» предложений, выдвинутое на форуме по поиску решений по МЛТ, проходившем накануне Генеральной Ассамблеи, было утверждено Советом директоров FSC. В итоге в Единых международных индикаторах была закреплена возможность расширенного толкования в национальных стандартах термина «абсолютное большинство» МЛТ исходя из местных условий. Это делает подход к сохранению МЛТ более реалистичным и для России, и для всего мира, – рассказал директор Лесной программы WWF России Николай Шматков.

Несмотря на то что проект решения, посвященный ландшафтному подходу при выделении зон строгой охраны в МЛТ, не был поддержан в ходе общего голосования, по факту этот подход уже частично применяется на практике в России. Он также лег в основу соглашения между Mondi и российскими НПО по сохранению МЛТ и МЛМ в Республике Коми и на пограничных территориях в Архангельской и Кировской областях и Пермском крае.

Ландшафтный подход предполагает выделение наиболее ценных, крупных и при этом нефрагментированных участков – ядер МЛТ – и их полное исключение из любых форм лесопользования, причем не только на территории сертифицированного участка, но и в ландшафте в целом. На остальной части такого экологически ценного лесного массива допускается проведение рубок с сохранением биологического разнообразия, так как особо ценные с экологической и ландшафтной точки зрения леса в некоторых регионах являются в то же время единственным источником ресурсов для лесной промышленности. Такой конфликт интересов зачастую ведет к возникновению кризисных ситуаций, разрешить которые без ущерба для МЛТ может лишь открытый диалог и учет интересов всех сторон.

В конце 2017 года мораторное соглашение по сохранению МЛТ и МЛМ в Республике Коми было подписано Группой Mondi, WWF России и фондом «Серебряная тайга», ранее уже объединявших усилия для запуска Бореальной лесной платформы – площадки для открытой дискуссии и обмена опытом в сфере устойчивого лесопользования. Согласно мораторию, общая площадь исключенных из освоения ядер МЛТ и МЛМ составила более 1,25 миллиона гектаров. Данным соглашением Группа Mondi еще раз подтвердила свой принципиальный отказ от закупки древесины из согласованных зон строгой охраны малонарушенных лесов.

Особого внимания заслуживает тот факт, что в общей сложности с 2008 года АО «Монди СЛПК» вывело из эксплуатации порядка 150 тысяч гектаров малонарушенных лесов – либо за счет наложения добровольного моратория в своей текущей аренде, либо за счет исключения лесного участка из аренды для возможности резервирования территории под создание ООПТ. Одна из наиболее значительных и амбициозных задач в рамках сотрудничества фонда «Серебряная тайга», WWF России и Mondi – придание этим территориям официального охранного статуса.

– На Генеральной Ассамблее FSC мы действительно стремились закрепить в виде решений зарекомендовавший себя в Республике Коми ландшафтный подход. Несмотря на то что данные решения не были приняты, мы закрепили наше видение в виде ландшафтного мораторного соглашения. Можно сказать, что это первое соглашение такого рода. Во-первых, оно резюмирует результаты более чем десятилетней работы широкого круга заинтересованных сторон. Во-вторых, оно не ограничено временными и географическими рамками. В-третьих, оно охватывает не только МЛТ, но и обеспечивает сохранение МЛМ, – пояснил менеджер по природным ресурсам Группы Mondi Денис Попов, координировавший подготовку проектов решений российской делегации для Генеральной Ассамблеи FSC.

Полный текст мораторного соглашения доступен на сайте hcvf.ru, созданном WWF России в качестве уникальной информационной базы по лесам высокой природоохранной ценности, помогающей компаниям определять границы и сохранять МЛТ на территории своей аренды.

Фото Алексея ВЕСЕЛОВА

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