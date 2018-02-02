Семинар для наблюдателей

Республиканский избирком проводит обучение желающих осуществлять наблюдение на выборах президента России

Первые учебные занятия прошли на базе Избирательной комиссии Коми. В мероприятиях приняли участие более 30 слушателей, в том числе представители Общественной палаты республики, Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы».

Основные задачи обучения − расширить теоретические и прикладные знания лиц, предполагающих осуществлять наблюдение на выборах на территории Республики Коми, а также помочь слушателям овладеть знаниями о законодательном регулировании правового статуса наблюдателей в избирательном процессе, об особенностях их взаимодействия с избирательными комиссиями, иными участниками избирательного процесса. Важное место отводится изучению порядка рассмотрения избирательных споров.

Напомним, в федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» внесены изменения, согласно которым Общественная палата России и региональные общественные палаты наделяются правом назначать в участковые избирательные комиссии наблюдателей.

20 декабря председатель Избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев и председатель Общественной палаты республики Галина Киселева подписали соглашение о взаимодействии. Определено три главных направления сотрудничества: организация осуществления на территории региона общественного контроля над соблюдением избирательных прав граждан России; развитие правовой культуры и электоральной активности избирателей в России; обучение членов избирательных комиссий и наблюдателей. В рамках реализации соглашения избирком разработал и утвердил программу обучения «Правовой статус наблюдателей в избирательном процессе. Порядок осуществления наблюдения».

Занятия проходят в форме лекций с использованием слайдов и обучающего фильма республиканского избиркома «Подсчет голосов избирателей и установление итогов голосования на выборах президента России 18 марта 2018 года».

– Семинар содержательный, материал структурирован грамотно, информация актуальная, на все вопросы ответы получены. Выражаем благодарность за ответственный, серьезный, практический подход к обучению, – рассказала председатель Общественной палаты Галина Киселева.

При этом обучение ориентировано не только на представителей конкретных организаций. Избирательная комиссия Республики Коми впервые планирует проведение открытых занятий для всех желающих осуществлять наблюдение на выборах президента страны.

Предварительная запись на участие осуществляется любым удобным для гражданина способом: по адресу электронной почты избиркома priem@ikrk.rkomi.ru; по телефону в Сыктывкаре 285-676; по адресу: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.8, каб. 213-215, в рабочие дни с 08.45 до 17.15, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00.

Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом.

Игорь ПЕТРОВ